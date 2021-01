Louis Braille: importante invención

1809 - Nació Louis Braille, quien fue un pedagogo y sacerdote francés que es conocido por diseñar un sistema de lectura y escritura para personas con discapacidad visual. El mismo se denomina sistema Braille y se utiliza tanto en la escritura como en la notación musical.

Hipólito Bouchard: comandante de mar y guerra

1837 - Murió Hipólito Bouchard, quien fue un militar y corsario francés que luchó al servicio de las Provincias Unidas del Río de la Plata y Perú frente a la ocupación realista. Ha participado en diversas acciones bélicas como por ejemplo los combates antes los españoles en costas peruanas y ecuatorianas.

Juan Carlos Altavista: simplemente "Minguito"

1929 - Nació Juan Carlos Altavista, quien fue un actor y humorista que es considerado como uno de los grandes capocómicos de nuestro país. Algunas de sus películas más destacadas fueron "Amigos para la aventura", "Brigada en acción", "Minguito Tinguitella papá" y "Lo prohibido está de moda".

Juan Carlos Altavista junto a Gerardo Sofovich.

Primera revista musical

1936 - Billboard publicó por primera vez el ranking musical, ya que esta revista semanal estadounidense se especializa en todo tipo de información de la industria de la música. La misma contiene canciones y álbumes populares que están clasificados en categorías y que se tienen en cuenta sólo en Estados Unidos.

Billboard fue ganando prestigio con el paso del tiempo.

Inauguración de la Casa del Teatro

1938 - Se inauguró la Casa del Teatro en el barrio de Retiro por parte de Regina Pacini, con el objeto de funcionar como albergue de artistas jubilados con necesidades económicas o bien que no tengan una vivienda donde habitar, El lugar posee un museo, biblioteca teatral y el Teatro Regina de larga trayectoria.

Norberto Alonso: la magia del "Beto"

1953 - Nació Norberto Osvaldo Alonso, quien es un ex futbolista, entrenador y mánager que se desempeñó en River, Olympique de Marsella, Vélez y la selección nacional con la que ganó la Copa Mundial de 1978. Con el "millonario" ganó la Copa Libertadores, Intercontinental y títulos locales.

Norberto Alonso y su sana costumbre, el gol.

John Stipe: una voz particular

1960 - Nació John Michael Stipe, quien es un cantante, actor, productor y artista plástico canadiense que ha sido el líder y vocalista del grupo alternativo R.E.M. Algunas de sus canciones más importantes son "Losing my religion", "Everybody hurts", "Man on the moon", "Shiny happy people" y "Stand".

Toni Kross: volante con distinción

1990 - Nació Toni Kroos, quien es un futbolista alemán que se desempeñó en Real Madrid, Bayern Munich, Bayer Leverkusen y la selección nacional con la que ganó la Copa Mundial de 2014 en Brasil. Además, ganó cuatro UEFA Champions League, cinco Mundiales de Clubes y cuatro Supercopa de Europa.

Toni Kroos y una pegada exquisita.

Ada Falcón: con alma de tango

2002 - Murió Aída Elsa Ada Falcone más conocida como Ada Falcón, quien fue una cantante de tango que tuvo una breve pero exitosa trayectoria en la actuación. Algunas de sus películas más destacadas fueron "El festín de los caranchos", "Ídolos de la radio" y "Tu cuna fue un conventillo".

Roberto Sánchez: Sandro de América

2010 - Murió Roberto Sánchez más conocido como Sandro, quien fue un cantante de estilo melódico, rock and roll y pop en castellano. Algunas de sus canciones más importantes fueron "Mi amigo el Puma", "Una muchacha y una guitarra", "Porque yo te amo", "Rosa Rosa" y "Quiero llenarme de ti".