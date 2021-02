Nace una perla sureña

1898 - Se fundó la localidad neuquina de San Martín de los Andes por parte del general Rudecindo Roca (hermano de Julio Argentino) para sentar soberanía sobre esa región. Tiene una superficie de 140 kilómetros cuadrados y una población de casi 29 mil habitantes. Su economía se basa en el turismo, pesca y trabajos en chocolate y madera.

San Martín de los Andes, entre el lago y la montaña.

Alberto Armando: alma "xeneize"

1910 - Nació Alberto José Armando, quien fue un dirigente futbolístico que ha sido presidente de Boca Juniors en dos ocasiones y por 21 años (1954-1955) y (1960-1980). Bajo su gestión, Armando se adjudicó las Copas Libertadores de 1977 y 1978, Copa Intercontinental 1977 y nueve títulos nacionales.

Sabina Olmos: corazón de tanguera

1913 - Nació Rosa Herminia Gómez más conocida como Sabina Olmos, quien fue una cantante y actriz que es considerada como una de las más importantes en el género del tango. Algunas de sus películas más importantes fueron "La vida es un tango", "Historia de una noche", "Tierra del Fuego" y "La gata".

María Estela Martínez: primera presidenta argentina

1931 - Nació María Estela Martínez de Perón quien es una ex política que llegó a ser presidenta de la nación entre 1974 y 1976, momento en que fue derrocada por un golpe de estado cívico-militar. Además, ha sido la vicepresidenta y primera dama de Juan Domingo Perón en su presidencia.

Martínez gobernó dos años.

Conferencia de Yalta

1945 - Se desarrolló en la región de Crimea la Conferencia de Yalta, en la cual participaron los líderes Iósif Stalin ex Unión Soviética), Winston Churchill (Reino Unido) y Franklin Delano Roosevelt (Estados Unidos), y entre varios puntos tuvo como finalidad el desarme, desmilitarización y partición de la Alemania nazi.

Juan Curuchet: pedales de oro

1965 - Nació Juan Esteban Curuchet, quien es un ciclista que hasta el momento es el máximo deportista nacional con mayor cantidad de participaciones en los Juegos Olímpicos: seis veces. Además, se adjudicó la medalla de oro en los Juegos de Beijing 2008 junto a Walter Pérez.

Juan Curuchet junto a Wálter Pérez.

Oscar de la Hoya: un toro sobre el ring

1973 - Nació Óscar de la Hoya, quien es un ex boxeador, promotor de boxeo y cantante estadounidense que ha sido campeón mundial en seis divisiones diferentes desde superpluma a mediano. Combatió en 45 ocasiones, de las cuales ganó en 39 de ellas (con 30 nocauts) y 6 tuvo derrotas.

Oscar de la Hoya, campeón mundial.

Karen Carpenter: sinfonía de amor

1983 - Murió Karen Anne Carpenter, quien fue una cantante y baterista estadounidense que formó parte junto a su hermano, Richard, del dúo "The Carpenters". Algunas de sus canciones más destacadas fueron "They long to be close to you", "Top of the world", "Please Mister Postman" y "Superstar".

Liberace: ¡música, maestro!

1987 - Murió Wladziu Valentino Liberace, quien fue un pianista y showman estadounidense que tuvo una gran popularidad en el siglo XX. Algunos simples destacados en su carrera fueron "Ave María", "Hello Dolly" y "Liberace a la luz de la luna". Además, recibió seis discos de oro en su carrera.

Se creó Facebook

2004 - El estudiante estadounidense Mark Zuckerberg lanzó al mercado la red social Facebook, que es un servicio de redes y medios sociales que en la actualidad cuenta con casi 3 mil millones de cuentas activas. Los otros participantes del proyecto fueron cuatro compañeros de la universidad de Harvard.