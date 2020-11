Eduardo Holmberg: pasión por la naturaleza

1937 - Murió Eduardo Ladislao Holmberg, quien fue un médico, naturalista y escritor, que ha sido iniciador de la literatura fantástica en nuestro país y autor de "Flora de la República Argentina" y de relatos fantásticos como "La casa endiablada" y "La pipa de Hoffmann". En 1888 fue nombrado director del Jardín Zoológico de Buenos Aires, al que dio gran impulso.

Jacques Villeneuve Sr.: tradición familiar en la pista

1953 - Nació Jacques Villeneuve Sr., quien es un ex piloto de carreras canadiense que disputó tres Grandes Premios de Fórmula 1, dos en 1981 con Arrows y uno en 1982 con March, pero en ninguno de ellos pudo clasificar. En su carrera automovilística participó en diversas competiciones, como la Fórmula Atlantic, la CART, la CanAm y la Champ Car.

Ralph Macchio: Karate Kid

1961 - Nació Ralph George Macchio, quien es un actor estadounidense cuyo papel más conocido ha sido el de Daniel LaRusso en la serie de películas de "Karate Kid" y en la serie secuela Cobra Kai de 2018. Otras cintas en las cuales participó fueron "Encrucijada", "Una buena noche para morir", "Demasiado sol", "Mi primo Vinny" y "Maestros".

Horacio Elizondo: destacado "hombre de negro"

1963 - Nació Horacio Marcelo Elizondo, quien es un ex árbitro de fútbol internacional de categoría FIFA que se desempeña como Director del Departamento de Árbitros de la Asociación Paraguaya de Fútbol. Ha sido elegido como el mejor árbitro del mundo en 2006 y dirigió el partido inaugural y la final del Mundial de es año en Alemania.

Elizondo expulsó en una final a Zinedine Zidane.

Sebastián Estevanez: galanes de la actualidad

1970 - Nació Sebastián Estevanez, quien es un actor, modelo que es conocido por protagonizar telenovelas de índole romántica tales como "Herencia de amor", "Dulce Amor", "Camino al amor" y "Golpe al corazón", entre otras. En tanto, participó en la película llamada "Superclásico" en 2011 y en diversas publicidades.

Estevanez, el galán de hoy.

Luis Figo: talento al servicio de Portugal

1972 - Nació Luis Figo, quien es un ex futbolista portugués que se desempeñó en conjuntos como Real Madrid, Barcelona, Sporting de Lisboa, Inter y la selección de su país. Se adjudicó el Balón de Oro en el 2000 y ganó una Liga de Campeones, una Copa Intercontinental, una Recopa de Europa y dos Supercopa, además de varios títulos locales.

Délfor Medina: vasta trayectoria en el escenario

2006 - Murió Délfor Luis Medina, quien fue un actor y cantante de ópera que tuvo una vasta trayectoria en el espectáculo nacional. Algunas de sus películas más destacadas fueron "El gordo catástrofe", "Prisioneros de una noche", "Las mujeres son cosas de guapos", "Los reyes del sablazo", "Camarero nocturno en Mar del Plata" y "Las minas de Salomón Rey".

Tragedia en cárcel santiagueña

2007 - En la provincia de Santiago del Estero murieron en incendio en un frustrado intento de fuga, más de 30 reclusos de la cárcel de máxima seguridad. El hecho tuvo como protagonistas a un grupo de presos que pertenecían a los pabellones 3, 5 y 6 de la cárcel local que albergaba casi 500 detenidos.

Tragedia en Santiago del Estero.

Miguel Calero: demasiado joven para morir

2012 - Murió Miguel Angel Calero Rodríguez, quien fue un futbolista colombiano que se desempeñó con conjuntos como Sporting de Barranquilla, Deportivo Cali, Atlático Nacional, Pachuca y la selección nacional con la que ganó la Copa América jugada en 2001 en Colombia. Se adjudicó seis campeonatos a nivel local y otros seis internacionales.

Calero ha sido uno de los grandes arqueros colombianos.

Otro disco para Bon Jovi

2016 - El cantante de rock estadounidense Bon Jovi publicó su decimocuarto álbum de estudio llamado "This House Is Not For Sale", por parte de la compañía discográfica Island Records. Algunos de los temas más destacadas son "This House Is Not For Sale", "Living With The Ghost", "Born Again Tomorrow" y "The Devil's In The Temple".