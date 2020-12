Mozart: final de un legado clásico

1791 - Murió Johannes Chrysostomus Wolfgangus Theophilus Mozart más conocido como Wolfgang Amadeus Mozart, quien fue un compositor, pianista y director de orquesta austriaco que es considerado como uno de los músicos más influyentes de la historia. Algunas de sus obras más importantes fueron "El rapto en el serrallo" y "Las bodas de Fígaro".

Mozart, una de los padres de la música clásica.

Walt Disney: creador de varios personajes

1901 - Nació Walt Elias Disney, quien fue un empresario, animador, productor, dibujante y cineasta estadounidense que ha sido el pionero de la industria de la animación estadounidense, introdujo novedades en la producción de dibujos animados. Walt ostenta el récord de ser la persona con más Premios Óscar con 22 estatuillas y 59 nominaciones, entre otros galardones.

Walt Disney, dueño de la fantasía animada.

Guido Gorgatti: un "tano" con corazón argentino

1919 - Nació Guido Gorgatti, quien fue un actor italiano que se desempeñó en la mayor parte de su carrera en nuestro país. Algunas de sus películas más destacadas fueron "Un italiano en Argentina", "La cigarra está que arde", "Hoy le toca a mi mujer", "Los fierecillos se divierten", "Mingo y Aníbal contra los fantasmas" y "Rambito y Rambón, primer misión".

Little Richard: pedazo de rock and roll

1932 - Nació Richard Wayne Penniman más conocido como Little Richard, quien fue un cantante, pianista y compositor estadounidense que es considerado como uno de los pioneros más influyentes e importantes de la historia del Rock and roll. Algunos de sus temas más conocidos son "Tutti Frutti", "Good Golly, Miss Molly" y "Slippin' and Slidin'".

José Carreras: maestro de ópera

1946 - Nació José María Carreras Coll, quien es un cantante de ópera español que formó parte del trío "Los tres tenores", junto al italiano Luciano Pavarotti y al madrileño Plácido Domingo. Algunas óperas en las cual se destacó fueron "La battaglia di Legnano", "Il corsaro", "Un giorno di regno", " La Juive", "Tosca", "La bohème", "Samson et Dalila" y "Lucia di Lammermoor".

José Carreras, junto a Luciano Pavarotti y Plácido Domingo.

Julio Toresani: "Huevo" en la cancha

1967 - Nació Julio César Toresani, quien fue un futbolista y director técnico que se desempeñó en Colón de Santa Fe, River, Boca, Unión, Instituto, Independiente, Audax Italiano y Patronato de Paraná. Como entrenador lo hizo en San Martín de San Juan, Colón, Aldosivi, The Strongest, Italiano, Deportivo Madryn, San Martín de Mendoza, Real Potosí y Rampla Juniors.

Mariano Martínez: galán de exportación

1978 - Nació Mariano Gastón Martínez, quien es un actor, modelo y productor que se destacó por participar de varios programas exitosos en la televisión argentina. Algunos de ellos son "Son amores", "Esperanza Mía", "Son de fierro", "Campeones de la vida", "Los Roldán", "Mujeres asesinas", "Amar después de amar", "Mi problema con las mujeres" y "Valientes".

Mariano Martínez participó de varias telenovelas.

Valeria Gastaldi: talento sobre el escenario

1981 - Nació Valeria Gastaldi Canton, quien es una actriz y cantante que es conocida por ser una de las integrantes del grupo de pop femenino "Bandana", hasta que decidió llevar adelante una carrera como solista. Algunas de sus películas destacadas son "Mi familia es un dibujo", "Vivir intentando", "Hasta siempre", "Soy tu fan" y "Volver al ruedo".

Gignac: con acento francés...y algo más

1985 - Nació André Pierre Christian Gignac, quien es un futbolista francés que se desempeñó en Pau, Lorient, Toulouse, Olympique de Marsella, Tigres de UANL y la selección nacional. Se adjudicó siete títulos con el conjunto mexicano (tres Campeón de Campeones y cuatro ligas locales) y tres lauros con el Olympique de Marsella.

Nelson Mandela: se apagó la llama

2013 - Murió Nelson Rolihlahla Mandela, quien fue un político, abogado y activista sudafricano, que ha sido presidente de su nación entre 1994 y 1999, además de adjudicarse el Premio Nobel de la Paz en 1993. Durante la presidencia de Mandela, la política de protección social se incrementó un 13 % en el periodo 1996/97 y se mantuvo en 1997/98.