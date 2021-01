Semana trágica en Buenos Aires

1919 - Dio comienzo a la llamada "Semana trágica" en la ciudad de Buenos Aires, en la cual se produjo una represión y masacre sufrida por el movimiento obrero argentino, y en la que murieron cientos de personas. El conflicto tuvo su inicio tras una huelga declarada en la empresa metalúrgica Talleres Vasena.

Apareció Flash Gordon

1934 - El dibujante estadounidense Alex Raymond creó la historieta de ciencia ficción "Flash Gordon", por parte de la empresa King Features Syndicate y que comenzó como una página dominical y continuada luego por otros guionistas. La tira tuvo un éxito tan grande que años más tarde se transformó en película.

Flash Gordon, el personaje que se hizo película.

Kenny Loggins: creador de bandas sonoras

1948 - Nació Kenny Clark Loggins, quien es un cantante, compositor y guitarrista estadounidense que ha compuesto diversos éxitos para bandas de películas. Algunas de sus canciones más destacadas son "Meet me half way", "What a fool believes", "Footloose" y "Danger zone".

Juan Gabriel: de México al mundo

1950 - Nació Alberto Aguilera Valadez más conocido como Juan Gabriel, quien fue un cantante, cantautor, productor, filántropo y actor mexicano que se ha destacado en los géneros de la ranchera, balada, bolero y pop, entre otros. Algunas canciones destacadas fueron "No tengo dinero" y "Se me olvidó otra vez".

Valeria Lynch: pasión y trayectoria

1952 - Nació María Cristina Lancelotti más conocida como Valeria Lynch, quien es una cantante de diversos géneros y actriz que considerada como una de las más talentosas de nuestro país. Algunas de sus canciones más importantes son "Que ganas de no verte nunca más", "Me das cada días más" y "Señor amante".

Nicolas Cage: icono de Hollywood

1964 - Nació Nicolas Kim Coppola más conocido como Nicolas Cage, quien es un actor y productor estadounidense que ganó un Premio oscar como mejor actor por su participación en la película "Leaving Las Vegas". Otras cintas en las cuales se destacó son "Hechizo de luna", "Luna de miel para tres" y "Corn Air".

Nicolas Cage junto a Sean Connery en "La roca".

La "naranja" de Chile

1977 - Se fundó en la ciudad chilena de Calama el club de Deportes Cobreloa, que si bien es uno de los conjuntos más jóvenes en el país ha logrado tomar protagonismo en los torneos de manera rápida. Ha disputado 38 temporadas en la Primera División y se adjudicó 8 títulos de liga local y una Copa Chile.

De Calama para el mundo.

Lewis Hamilton: señor Fórmula Uno

1985 - Nació Lewis Carl Davidson Hamilton, quien es un piloto de automovilismo británico que ha sido campeón del mundo en la Fórmula en siete ocasiones igualando la marca de Michael Schumacher. Logró 90 victorias en los Grandes Premios, 160 podios y 95 poles position.

Lewus Hamilton, en el Olimpo de la Fórmula Uno.

Hirohito: final de un imperio

1989 - Murió Hirohito, quien fue el 124 emperador de Japón en el período entre 1926 y 1989, luego de llegar al trono tras la muerte de su padre Yoshihito. Ha sido el jefe de estado durante la expansión imperial de su nación, la militarización y la participación en la Segunda Guerra Mundial.

Masacre en París

2015 - Se llevó a cabo la denominada Masacre de Charlie Hebdo, en la cual dos hombres enmascarados y armados ingresaron a las oficinas del semanario francés y mataron a 12 personas e hirieron a otras 11. Los atacantes se identificaron como miembros pertenecientes a la rama de Al-Qaeda en Yemen.