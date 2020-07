1901 - Nació Vittorio de Sica, quien fue un actor y director italiano que se adjudicó cuatro Premios Oscar en la categoría de director. Las películas dirigidas que le valieron la estatuilla fueron "Limpia zapatos", "Ladrón de bicicletas", "Ayer, hoy y mañana" y "El jardín de los Finzi-Contini".

1923 - Nació Eduardo Falú, quien fue un guitarrista y compositor que marcó una época en el folclore argentino. Se desempeñó como intérprete de algunas películas como "Mire que lindo es mi país", "El canto cuenta su historia", "El cantor enamorado" y "Cosquín, amor y folklore", entre otras.

Falú, un guitarrista de alto nivel.

1930 - Murió Arthur Conan Doyle, quien fue un médico y escritor británico, que creó al conocido detective de ficción Sherlock Holmes. Se desempeñó de manera exitosa en obras de ciencia ficción, novela histórica, teatro y poesía. Algunas obras destacadas son "El mundo perdido" y "A través del velo".

1940 - Nació Richard Starkey, más conocido como Ringo Starr, quien es un cantante, compositor, músico y actor británico que fue el baterista del grupo de rock, The Beatles. Tras la separación de esta reconocida banda, Ringo comenzó su carrera como solista y sacó varios discos con diversos resultados de venta.

Ringo, uno de los cuatro "Beatle".

1940 - Nació Dora Barrera, más conocida como Dora Carmen Baret, quien es un actriz con vasta trayectoria en el cine y televisión. Ganó el Premio Martín Fierro en 1991 por su participación en "Celeste", en tanto, otras producciones importantes fueron "Son de fierro" y "Mujeres asesinas", entre otras.

1942 - Nació Miguel Jordan, quien es un actor y director de cine, teatro y televisión que lleva más de medio siglo de carrera en el medio. Algunas cintas más representativas son "Los muchachos de mi barrio", "Custodio de señoras", "Mi mujer no es mi señora" y "El picnic de los Campanelli", entre otras.

1950 - Murió Baldomero Fernández Moreno, quien fue un médico rural y poeta que se destacó por inmortaliza a los barrios porteños y localidades rurales con su prosa. Entre sus obras destacadas figuran "Setenta balcones y ninguna flor", "El poeta y la calle", "La vaca muerta" y "Soneto de tus vísceras", entre otras.

1952 - Nació César "banana" Pueyrredón, quien es un compositor y cantante de pop y rock romántico, que desde hace unas cuatro décadas ha logrado un éxito en ventas de discos y conciertos. Entre sus canciones más destacadas figuran "No quiero ser tu amigo", "Conociéndote" y "Toda una noche contigo", entre otras.

Un canto al amor.

1963 - Se establece por decreto presidencial el Día Nacional de la Conservación del Suelo, en memoria del doctor estadounidense Hugh Hammond, un investigador que trabajó constantemente en busca de la preservación de la integridad del recurso natural suelo, que es clave para la producción agropecuaria.

2006 - Murió Roger Keith "Syd" Barrett, quien fue un cantante, guitarrista y compositor de la banda inglesa de rock Pink Floyd, en lo que fue su primer trabajo llamado "The Piper at the Gates of Dawn" en 1967. Luego de estar por tres años al frente de la banda, decidió dejarla y seguir como solista.