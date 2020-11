Primer triunfo ante los realistas

1810 - Se produjo la Batalla de Suipacha en la cual enfrentó a las tropas del Ejército Auxiliar del Alto Perú, enviado por la Primera Junta, lideradas por Antonio González Balcarce y que triunfó por primera vez ante el Ejército Real del Perú, enviado por el Virreinato del Perú y comandadas por el general José de Córdoba y Rojas.

Marie Curie: entre el laboratorio y los premios Nobel

1867 - Nació Marie Salomea Skłodowska-Curie, quien fue una química y física polaca, que se adjudicó el Premio Nobel de física en 1903 y de química en 1911. Sus logros incluyen los primeros estudios sobre el fenómeno de la radiactividad, técnicas para el aislamiento de isótopos radiactivos y el descubrimiento de dos elementos (el polonio y el radio).

León Trotsky: con la revolución en la piel

1879 - Nació Lev Davidovich Bronstein más conocido como León Trotsky, quien fue un político y revolucionario ruso que ha sido uno de los organizadores clave de la Revolución de Octubre en 1917, que permitió a los bolcheviques tomar el poder en noviembre en Rusia. Negoció la retirada de Rusia de la Primera Guerra Mundial mediante la Paz de Brest-Litovsk.

Fundación de una localidad

1924 - En la provincia de Río Negro se fundó la localidad de Villa Regina por impulso del Ingeniero Felipe Bonoli que mandó a comprar las tierras, en nombre de la Compañía Italo Argentina de Colonización. Tiene una población de más de 33 mil habitantes y su base económica se basa en el cultivo de peras y manzanas, y la presencia del turismo.

¡Felíz Día a los canillitas!

1947 - Se conmemora el "Día del canillita", en honor a la muerte de Florencio Sánchez quien presentó una obra que recreaba la situación de un niño de 15 años, que vendía periódicos en la calle para mantener a sus padres, y que es tal su pobreza que tiene unos pantalones que le quedaron cortos al crecer el personaje en su adolescencia mostrando así las "canillas".

David Guetta: el señor DJ

1967 - Nació Pierre David Guetta, quien es un disc jockey francés y productor de música electrónica, que es considerado como uno de los más influyentes del mundo. Algunas de sus canciones más destacadas son "One love", "When love takes over", "Gettin' Over You", "Sexy bitch", "The World Is Mine", "Turn me on" y "Where Them Girls At".

Carlos Monzón se colocó entre los grandes

1970 - El púgil Carlos Monzón venció por nocaut en el duodécimo asalto al boxeador italiano Nino Benvenuti y se consagró campeón mundial de la categoría mediano. La contienda se celebró en Roma y tras conquistar el título de campeón mundial, lo defendió catorce veces: desde la revancha ante Benvenuti hasta el colombiano Rodrigo Valdez en 1977.

Martín Palermo: el oportunista del gol

1973 - Nació Martín Palermo, quien es un ex futbolista y entrenador que se desempeñó como jugador en Estudiantes, Boca, Villarreal, Betis, Alavés y la selección nacional. Se adjudicó seis títulos locales con el "xeneize", con el que además ganó dos Copas Libertadores, una Intercontinental, dos Sudamericanas y tres Recopas Sudamericanas.

Florencia Peña: talento y sensualidad

1974 - Nació María Florencia Peña Finoli, quien es una actriz de cine, teatro y televisión que ha ganado tres Premios Martín Fierro, entre otros reconocimientos. Algunos programas televisivos en los cuales participó fueron "Clave de sol", "Amigos son los amigos", "Son de diez", "Regalo del cielo", "Casados con hijos", "Disputas" y "Botineras".

Steve McQueen: su última función

1980 - Murió Steve McQueen, quien fue un actor estadounidense que dejó un legado en el cine de Hollywood en las décadas del 50, 60 y 70. Algunas de sus películas más destacadas fueron "El gran escape", "Los siete magníficos", "Amores con un extraño", "El rey del juego", "La huída", "Papillón", "Infierno en la torre", "Le Mans" y "Junior Bonner".