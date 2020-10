¡Nacimos como país!

1860 - Se nombró como República Argentina a nuestro país. Mientras estaban en la ciudad de Paraná, en medio de la reforma constitucional, y según se había propuesto en el Pacto de San José de Flores en 1859, se emitió el decreto del entonces Presidente de la Nación Santiago Derqui, que denominó como República Argentina al país, promulgando la ley el 18 de Octubre.

Juan Domingo Perón: el hombre que marcó una época

1895 - Nació Juan Domingo Perón, quien fue un político, militar y escritor, que se desempeñó tres veces como presidente de la Nación Argentina y fundador del peronismo, uno de los movimientos populares más importantes de la historia de nuestro país. Ha sido el primero mandatario nacional en ser elegido por sufragio universal masculino y femenino.

Juan Perón, un personaje clave de nuestra historia.

Humor y periodismo en una revista

1898 - Salió a la luz "Caras y Caretas" que fue un conocido semanario que se publicó entre 1898 y 1939. En su diseño sobresalían imágenes de gran calidad y en sus textos combinaba el humor con el periodismo más serio, que acompañó la construcción de la Argentina moderna y dio cuenta de los fenómenos políticos, sociales y culturales que atravesó el país.

Ricardo Güiraldes: padre de Don Segundo Sombra

1927 - Murió Ricardo Güiraldes, quien fue un novelista y poeta cuya obra cumbre ha sido "Don Segundo Sombra", la cual se tradujo a numerosas lenguas y se la ha equiparado en importancia con el "Martín Fierro". Otros libros destacados de este autor fueron "El Cencerro de Cristal", "Mi caballo", "Camperas", "Esta noche, Noche Buena..." y "Politiquería".

César Milstein: el honor de ganar un Premio Nobel

1927 - Nació César Milstein, quien fue un químico que llegó a ser ganador del Premio Nobel en Medicina en 1984, por sus investigaciones sobre los anticuerpos monoclonales. A pesar de que lo hubiera hecho rico, Milstein no registró ninguna patente por su laureado descubrimiento, ya que pensaba que era propiedad intelectual de la humanidad y como tal lo legó.

Didí: con ritmo de samba

1928 - Nació Waldir Pereira más conocido como Didí, quien fue un futbolista y entrenador brasileño que es considerado como uno de los mejores jugadores de su país en la historia. Se desempeñó en equipos como Fluminense, Botafogo, Real Madrid, Sporting Cristal, San Pablo y la selección brasileña con la que ganó las Copas Mundiales de 1958 (Suecia) y 1962 (Chile).

Manuel García Ferré: galería de personajes

1929 - Nació Manuel García Ferré, quien fue un historietista, autodidacta y animador gráfico español cuyo arte estuvo orientado a los niños, siendo el creador de famosos personajes infantiles como "Anteojito", "Hijitus", "Larguirucho", "Profesor Neurus", "Oaky", "Petete" y "Calculín", así como de tiras animadas televisivas, largometrajes y la revista "Anteojito".

La galería de personajes de García Ferré.

Sigourney Weaver: la "octava pasajera"

1949 - Nació Susan Alexandra Weaver más conocida como Sigourney Weaver, quien es una actriz y productora de cine, teatro y televisión estadounidense. Si bien ha sido nominada tres veces al Premios Oscar no pudo quedarse con ninguno. Algunas de sus películas más destacadas son "Alien, el octavo pasajero", "Gorilas en la niebla", "Cazafantasmas" y "Copycat".

Sigourney Weaver en "Alien".

Matt Damon: puro talento cinematográfico

1970 - Nació Matthew Paige Damon, quien es un actor, productor, filántropo y guionista estadounidense que se adjudicó el Premio Oscar en 1998 al mejor guion original por "Good Will Hunting". Algunas cintas en las cuales se destacó son "La gran estafa", "Rescatando al soldado Ryan", "El caso Bourne", "Invictus", "Marte", "Contagio" y "Tierra prometida".

Matt Damon en "Rescatando al soldado Ryan".

Bruno Mars: nuevo rey del pop

1985 - Nació Peter Gene Hernandez más conocido como Bruno Mars, quien es un cantante, compositor, productor y coreógrafo estadounidense que ha llegado a vender más de 170 millones de copias a nivel mundial. Algunas de sus canciones más reconocidas son "Just the Way You Are", "Grenade", "When I Was Your Man" y "Locked out of Heaven".