Clemente IX: Fin de un papado

1669 - Murió Giulio Rospigliosi más conocido como Clemente IX, quien fue un sacerdote italiano que llegó a ser el Sumo Pontífice número 238 de la Iglesia católica entre 1667 y 1669. Ha sido el mediador de la paz entre Francia y España en la guerra por el Franco condado.

Kirk Douglas: Integrante de la época dorada de Hollywood

1916 - Nació Issur Danielovitch Demsky más conocido como Kirk Douglas, quien fue un actor y productor de cine estadounidense que se adjudicó un Premio Oscar honorífico en 1996. Algunas de sus cintas más destacadas son "Ulises", "Espartaco", "El loco del pelo rojo", "Cautivos del mal" y "El ìdolo de barro".

Douglas, ícono del cine.

John Malcovich: Exitos y carisma sobre el escenario

1953 - Nació John Gavin Malcovich, quien es un actor, productor y cineasta estadounidense que posee una vasta trayectoria en Hollywood. Algunas de sus películas más importantes son "El imperio del sol", "¡Viven!", "El hombre de la máscara de hierro", "Juana de Arco", "El nuevo Papa" y "Corn air".

Nuevo disco de The Who

1966 - En la ciudad de Londres el grupo britànico de rock The Who publicó el segundo álbum de estudio llamado "A quick one" por parte de la compañía discográfica Reaction Records. Algunos de sus temas más conocidos son "Happy Jack", "A quick one, while he 's away" y "Boris the spider".

Dante Spinetta: Heredero de una pasión

1976 - Nació Dante Spinetta, quien es un músico y compositor que formó parte de la banda Illya Kuryaki and the Valderramas y también se desempeña como solista. Algunos de sus discos más destacados son "Horno para calentar mares", "Chaco", "Versus", "Fabrico cuero", "Leche" y "Chances".

Dante y un legado histórico.

Gastón Gaudio: El "gato" de Roland Garros

1978 - Nació Gastón Gaudio, quien es un ex tenista profesional que llegó a ocupar el puesto nùmero 5 del escalafón mundial. Se adjudicó 8 títulos en su carrera, entre los cuales se destaca el Roland Garros obtenido en 2004 tras vencer en la final a su compatriota Guillermo Coria en cinco sets.

Gastón Gaudio fue el "Rey de París".

Juicio a las Juntas

1985 - En nuestro país se dictó la sentencia del Juicio a las Juntas, en la cual se condenó a Jorge Rafael Videla y Emilio Eduardo Massera a la prisión perpetua, a Roberto viola a 17 años de prisión, a Armando Lambruschini a 8 años de prisión y a Orlando Ramón Agosti a 4 años de prisión.

Luisito Rey: El padre del "sol"

1992 - Murió Luis Gallego Sánchez más conocido como Luisito Rey, quien fue un cantante y compositor español, además de haber sido el padre y representante del cantante mexicano Luis Miguel. Algunas de sus canciones más destacadas fueron "El loco", "El circo" y "Frente a una copa de vino".

Luisito Rey y su joya, Luis Miguel.

Alberto Podestá: Llora el tango

2015 - Murió Alberto Washington Alé más conocido como Alberto Podestá, quien fue un cantante de tangos que es considerado como uno de los más importantes de nuestro país. Algunas de sus canciones más destacadas fueron "Nunca tuvo novio", "Alma de bohemio" y "Al compás del corazón".

Marie Frederiksson: Otra gira de Roxette

2019 - Murió Gun-Marie Fredriksson, quien fue una cantante y compositora sueca que formó parte del dúo de pop Roxette. Algunas de sus canciones más importantes fueron "Listen to your heart", "It must have been love", "Dangerous", "Fading like a flower", "Spending my time" y "Salvation".