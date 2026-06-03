Batalla de Punta Quebracho: a 179 años de la victoria olvidada que definió la soberanía argentina

Cada 20 de noviembre, Argentina conmemora el Día de la Soberanía Nacional en homenaje a la batalla de la Vuelta de Obligado. Lo que pocos saben es que aquel combate de 1845 fue una derrota: la flota anglofrancesa atravesó el Paraná. La verdadera victoria llegó meses después, y casi nadie la recuerda.

El 4 de junio de 1846, fuerzas de la Confederación Argentina al mando del general Lucio Norberto Mansilla esperaron a la escuadra anglofrancesa en la angostura del río Paraná, a la altura de lo que hoy es Puerto General San Martín, en el sur santafesino. La flota -12 navíos de guerra y unos 95 barcos mercantes- intentaba salir del litoral tras meses de comercio río arriba. No pudo.

El desquite de Mansilla

Mansilla conocía bien a ese enemigo: en Obligado había recibido un cañonazo y fue dado por muerto. Se levantó de su tienda y siguió combatiendo. En Quebracho volvió a la carga con la misma arenga: "¡Viva la soberana independencia argentina!". Esta vez, las posiciones eran distintas y el resultado, también.

La batalla fue corta pero decisiva. Tras el combate, la intervención naval anglofrancesa se terminó. El 13 de julio de 1846, el representante de Gran Bretaña y Francia negoció directamente con Rosas. En 1849, el pacto Arana-Southern selló el reconocimiento de la soberanía argentina sobre los ríos interiores; en 1851 siguió el Arana-Lepredour con Francia, que devolvió el bergantín ARA Maipú.

Una victoria sin fecha en el calendario

Historiadores y legisladores llevan años señalando la paradoja: el feriado nacional recuerda la batalla que se perdió, mientras que la que se ganó -y que forzó la rendición diplomática- permanece en el olvido. El sitio histórico en Puerto General San Martín fue declarado Lugar Histórico Nacional recién en 1999, por Ley 25.088. Su único monumento es una cruz de quebracho que tuvo que ser desplazada cuando la empresa Cargill compró el predio original.

A 179 años, la Batalla de Punta Quebracho sigue siendo, como la definió más de un especialista, la "segunda independencia" que Argentina todavía no aprendió a celebrar.