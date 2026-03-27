"Crónica, El Streaming" lanza su nueva programación

Crónica pone en marcha una nueva etapa de expansión digital con el lanzamiento de "Crónica, El Streaming", una propuesta original que desde abril comenzará a desarrollar una programación en vivo pensada para conectar la identidad histórica del medio con los lenguajes, dinámicas y audiencias del ecosistema actual.

La primera grilla estará integrada por cuatro programas con identidad propia, conductores definidos y enfoques editoriales diferenciados, en una apuesta que combinará actualidad, política, derecho, sociedad, música, espectáculo e interacción en tiempo real con la audiencia.

La programación inicial incluirá "Cara a Cara", con Facundo Pedrini y Ernesto Hadida; "No Apuesten X Este Trío", con Camilo García, Carucha Podestá y Walter Leiva; "El Pueblo Quiere Saber", con Cami Barral, Rochi Grimaldi, Gastón Samá y Fede Frick; e "Ignorantes del Derecho", con Alejandra Maglietti y Juan Bautista Torres López.

Detrás de esta nueva estructura se encuentra Gerardo González Bobillo, director y productor general del proyecto, quien lidera el desarrollo integral de esta nueva unidad con una mirada que articula producción, contenido, posicionamiento, identidad editorial y expansión multiplataforma.

"Crónica tiene una legitimidad histórica enorme. Nuestra tarea es traducir ese valor al lenguaje actual sin perder potencia, cercanía ni capacidad de agenda", señala González Bobillo.

La propuesta busca trasladar el ADN informativo, popular y directo de Crónica a una lógica de programación pensada para el presente del consumo audiovisual: contenidos en vivo, formatos con identidad, circulación digital, construcción de comunidad e interacción permanente con la audiencia.

Más que una suma de programas, "Crónica, El Streaming" se proyecta como una unidad estratégica dentro de la evolución de la marca, con capacidad para generar agenda, amplificar contenidos y consolidar nuevas audiencias desde una lógica contemporánea.

"Este proyecto busca unir producción, periodismo, entretenimiento e interacción real con la audiencia dentro de una misma visión editorial", agrega González Bobillo.

Cada uno de los ciclos fue concebido con un perfil propio. "Cara a Cara" estará enfocado en la agenda política y la coyuntura nacional; "No Apuesten X Este Trío" pondrá el foco en la música, el espectáculo y la cultura popular; "El Pueblo Quiere Saber" abordará la actualidad en todas sus aristas, desde sociedad y política hasta tendencias y temas de interés general; mientras que "Ignorantes del Derecho" trabajará sobre leyes, casos, justicia y temas jurídicos con una mirada cercana, dinámica y accesible.

Con esta iniciativa, Crónica reafirma su presencia en el terreno informativo tradicional, pero al mismo tiempo profundiza su inserción en el universo digital con una propuesta ágil, conversacional y preparada para crecer tanto en vivo como en su circulación posterior en clips, recortes y redes.

El lanzamiento de "Crónica, El Streaming" forma parte de una estrategia orientada a consolidar una plataforma con identidad propia, capaz de combinar el peso histórico de la marca con formatos contemporáneos, nuevas voces y una producción pensada para expandirse en múltiples pantallas.