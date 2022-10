La astrología es una buena herramienta para vislumbrar las características ocultas de las personas, así como también su forma de relacionarse. Sin embargo, suelen tomarse ciertas facetas de los signos como las únicas e indiscutibles cuando, en realidad, al encontrarse en pareja tienden a revelar la otra cara de la moneda. En esta oportunidad, conoce la expectativa vs. la realidad de salir con cada uno de los signos del zodíaco.



Según la carta astral que conforme tu fecha de nacimiento habrá ciertos rasgos de tu personalidad que estarán más enfatizados que otros. No obstante, se suele caer en los lugares comunes sin analizar por completo cuáles son las ventajas o desventajas de los signos. Es así que lo previsto no garantiza que sea lo real.

Por eso, esta vez, se desmentirán los mitos que habitan en cada uno de los signos para dar a conocer cómo es su forma de relacionarse cuando se encuentran en un vínculo amoroso.



Aries

Se suele creer que las y los arianos viven pendientes o desesperados por nuevas aventuras, por lo que no les gusta quedarse en la comodidad de su hogar ni de una sola persona. No obstante, cuando en verdad se enamoran de alguien, lo harán de una manera intensa y apasionada, sin ningún pudor a la hora de expresar sus sentimientos. Están locos, pero son muy tiernos.

Tauro

A pesar de que el lado terco, caprichoso y testarudo de los taurinos suele ser el que más se reconoce sobre los otros, lo cierto es que son personas muy tiernas y cariñosas con sus parejas. Su sueño es construir una relación leal y estable, con la que puedan compartir su vida.

Géminis

Dicen que son demasiado cambiantes y que les cuesta construir vínculos duraderos. Las y los geminianos se los conoce cómo los más infieles y mentiroso, pero en muchas ocasiones lo único que desean es poder conectar con una persona con la que puedan acompañarse día a día. Tienen dificultad para abrir su corazón, aunque te amarán por siempre si lo hacen.

Cáncer

Una de las mentiras más creídas en el mundo de la astrología es que cáncer va a entregar todo su corazón con el simple hecho de su existencia. Sin embargo, son personas a las que les cuesta demasiado encontrar a su pareja ideal con la que desean compartir su vida. Sus sentimientos son selectivos: buscarán una relación honesta donde la comunicación sea natural.

Leo

Las y los leoninos tienden a ser considerados personas creídas que solo piensan en sus propios intereses. A pesar de que la vanidad puede ser una de las características más potentes de este signo, cuando están enamorados, sus sentimientos son honestos y solo buscarán proteger a la otra persona.





Virgo

Pareciera que Virgo es un signo muy frío y cauteloso a la hora de abrir sus emociones. Si bien les suele costar relacionarse, lo cierto es que son personas pacientes y dedicadas, sabrán acompañar cada uno de los procesos en una relación y su cariño no será algo superficial, sino que perdurará en el tiempo.

Libra

Indeciso, romántico, el que todavía cree en los cuentos de hadas. Sin embargo, Libra es mucho más que meras ilusiones, son personas capaces de romper con sus miedos y amar sin prejuicios. Su manera de amar es genuina y fiel, por lo que se entregarán por completo a su pareja.



Escorpio

La intensidad de las y los escorpianos suele verse como una faceta que les impide entrar en una relación duradera o que serán demasiado explosivos. No obstante, el único anhelo de este signo es encontrar a una persona de la cual enamorarse plenamente, sin la necesidad de que haya choques entre ellos.

Sagitario

La expectativa de las personas es encontrar a un ser que siempre está inquieto, con deseo de explorar nuevos sitios. Pareciera que siempre viven de fiesta y se toman todo a la ligera, pero su ideal es encontrar a alguien que los haga reír y los acompañe en todas sus aventuras. Su amor sin duda será en libertad.





Capricornio

En las y los capricornianos suele privar el trabajo y la responsabilidad por sobre sus relaciones amorosas... O al menos esto suele creerse. La realidad es que una vez que decidieron entablar un vínculo con alguien, lo acompañarán hasta el final, tanto en las buenas como en las malas. Habrá una lealtad y una proyección hacia tu pareja.

Acuario

El distante y frío, con corazón de piedra. Lo cierto es que su independencia no les impide relacionarse. Aunque la libertad sea importante para ellos, también entregarán su amor sin ningún límite cuando se encuentran con la persona correcta. Si ellos abren su corazón, sin lugar a dudas, el amor que tienen es verdadero.

Piscis

Las y los piscianos son personas emocionales, sensibles e idealistas, pero esta no es su única personalidad. La bondad de este signo no garantizará que entreguen su corazón a cualquiera o que soporten de su pareja actitudes negativas. Además, también suelen tener su lado más engañoso, donde prefieren no decir la verdad de lo que les sucede.