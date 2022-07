Esta semana, iniciaron cambios en el cielo que influyen en la forma de concebir el mundo y las situaciones que te rodean: hasta el 19 de julio, Mercurio permanecerá en el signo de Cáncer. Serán días de mucha intuición y sensibilidad, ideal para un cierre de ciclos. Conoce cómo afectará a cada uno de los signos del zodíaco.



La astrología nos permite comprender no solo aspectos de nuestra personalidad, sino también el clima que predominará durante cierto período de tiempo. En este caso, la posición de Mercurio en un signo de agua potenciará nuestra percepción.



Al tratarse del planeta de las comunicaciones, durante los próximos días, el contacto con las demás personas se basará más en el presentimiento, que en un mensaje claro y directo. Es decir, será más fácil entender qué es lo que el otro piensa, aunque este no lo especifique.



Por eso, no serán momentos para ocultar los sentimientos, ya que, tarde o temprano, saldrán a la luz. Además, al tratarse de un signo nostálgico como Cáncer, la mente tenderá a ir hacia atrás en busca de resolver aquellas situaciones que quedaron pendientes.

Cómo influirá Mercurio en cada uno de los signos

Mercurio en Cáncer: Aries



Este tránsito de Mercurio beneficiará a los arianos. Logrará un mayor control de la palabra sin decir inmediatamente lo que piensan. Será un momento de mayor razonamiento, donde no se dejen llevar tanto por la impulsividad, sino más bien por una faceta más pasiva. De esta manera, evitarán generar problemas por comentarios fuera de lugar.

Mercurio en Cáncer: Tauro

Será una etapa de nuevas ideas originales y precisas para llevar a cabo. Es importante que aprovechen este aspecto para materializar cada uno de los proyectos y dejar de detenerse con obstáculos del pasado.

Mercurio en Cáncer: Géminis

Mercurio es el planeta regente de este signo de aire. Al estar posicionado en Cáncer, ayudará a los geminianos a tener una mayor conciencia y percepción de sus sentimientos, pensamientos o sueños. Ya no se basará solamente en la lógica o lo exacto, sino también, verán mucho más agudizado su “sexto sentido”.

Mercurio en Cáncer: Cáncer

Tanto Mercurio como el Sol se encuentran en tu signo. Todo aquello que te resulta cómodo, como la percepción, la telepatía y empatía, encontrarán una mayor certeza. Serán días donde gozarás de una visión clara de las cosas, al punto tal, que si sucede algún inconveniente encontrarás en tu interior la forma de resolverlo.

Mercurio en Cáncer: Leo

En este caso, se lograrán resolver asuntos pendientes, económicos o legales, que se vieron estancados en el último tiempo. Además, la empatía permitirá vislumbrar los errores cometidos en el último tiempo, del cual podrás retractarte.

Mercurio en Cáncer: Virgo

Para los virginianos, será un momento donde su pasión y energía encontrarán un lugar donde alojarse. Cáncer, al estar regido por la luna y el hogar, provocará que la mente dispersa busque un sitio para depositar su valor y encontrar el confort. Puede ser una vocación, amistades o relaciones.

Mercurio en Cáncer: Escorpio

Se trata de un planeta en un signo de agua, con quién comparten elemento. Será común que en estos días, encuentren una confianza y seguridad en uno mismo y en lo que hacen. Vuelve a aflorar la percepción y la idea de que solamente en el mundo interior está la respuesta.

Mercurio en Cáncer: Sagitario

Los sagitarianos se sentirán cómodos bajo este tránsito. Al igual que Aries, evitará los comentarios y las formas impulsivas. Además, combinará el entusiasmo y la filosofía, con un sentido más profundo y empático de la vida. Ideal para definir cuál es el futuro de una relación.

Mercurio en Cáncer: Capricornio

Si bien Mercurio se encuentra en tránsito por tu signo opuesto, permitirá que las cosas que parecían más complicadas y difíciles de resolver, hoy se presenten de una forma clara y precisa. Aflorará un lado más perceptivo y no tan terrenal.

Mercurio en Cáncer: Acuario

Vienen momentos decisivos en tu vida personal y esté tránsito será ideal para combinar tu creatividad con la intuición. Confía en tu sexto sentido, porque vas a poder determinar si algo funciona o conviene comenzar un nuevo ciclo, más original y acorde a tus aspiraciones.

Mercurio en Cáncer: Piscis

Abrirá tu sensibilidad, pero en este caso, no te llevará a un lado pesimista. Aquellas situaciones o personas que te causaban problemas, encontrarán un lugar de reconciliación. Es un momento para ser más comprensivo con uno mismo y con el otro, sin juzgarte excesivamente.