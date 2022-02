Toda pareja se vuelve inseparable los primeros meses o incluso años de relación. Por eso es que llaman a este período “la luna de miel”, donde todo se tiñe de color de rosa y la otra persona es vista como lo mejor que hay y habrá en el mundo.

Con el correr del tiempo, este efecto se desvanece con lentitud y comienzan a aparecer los primeros signos de peleas, se muestran más los defectos, y se piensa un poco más la razón por la cual se comparte tanto con otro. Sin embargo, esto no significa necesariamente el fin del enamoramiento o que la pareja haya llegado a término.

El amor prevalece en muchas formas y eso hace a cada relación tan especial y única. Así todo, hay quienes parece que no importa cuánto tiempo pase nunca abandonan la “luna de miel” y necesitan compartir gran parte de su tiempo con la persona a la que aman.

Estas son, por lo general, personas a las que les cuesta romper un vínculo que lleva varios años vigente, y ni hablar de intentar una relación a distancia. No lo tolerarían por más esfuerzos que realicen. La astrología los conoce bien y sabe quiénes son. Si te interesa saber cuáles son los signos más “pollerudos” del zodiaco, seguí leyendo.

Enamoradísimos: por qué les cuesta tanto a algunos signos separarse de quienes aman.

¿Por qué las personas de Tauro son tan pollerudas?

Los de Tauro son gente leal, y en ese sentido, en las relaciones a distancia no tiene problemas. Sin embargo, el problema salta a la luz cuando el contacto especial que había generado con otro pierde su brillo. Este signo disfruta de tener a sus seres queridos cerca, por lo que una relación a larga distancia no le vendrá bien a su salud mental a la larga. Tauro quiere darlo todo con esa persona especial y sabe que la distancia lo único que hace es enfriar las cosas. Además, es una persona a la que le cuesta abrirse mucho y por eso necesita relaciones cercanas para tener confianza y poder hablar sin miedo. Tiene paciencia, pero jamás tendrá una relación a distancia para siempre.

¿Por qué las personas de Cáncer son tan pollerudas?

Porque se guían por el corazón y viven las cosas con mucha intensidad. Eso de plantearse una relación a distancia puede ser muy duro para la persona de Cáncer, que más necesita estar cerca de la persona que ama para poder desprender todo el amor que tiene dentro. Eso de no poder expresar lo que siente en el momento con caricias, abrazos, besos, miradas, etcétera, se la baja muchísimo. No le importa lo que los demás opinen de su carácter romántico: Cáncer es dulce y tiene un corazón inmenso, pero no está dispuesto a malgastar su tiempo con algo que no va a ir a más. Los kilómetros y Cáncer no se llevan demasiado bien.

¿Por qué las personas de Leo son tan pollerudas?

El león del grupo necesita constante atención y cariño, por eso no puede tolerar que su amor esté lejos. Es una persona que de primeras puede ser muy abierta a eso de tener relaciones a distancia porque le gustan los retos, pero a la larga se dará cuenta de que no está hecho para ese tipo de vínculos. Aunque la gente de Leo sea muy segura de sí misma, le gusta tener cerca a las personas que quiere porque le encanta sentirse querido. Ama que le hagan halagos de cualquier tipo, disfruta mucho siendo el centro de atención y sabe que no va a ser completamente feliz teniendo a esa persona súper especial a tantos kilómetros de distancia.

¿Por qué las personas de Libra son tan pollerudas?

Los de Libra disfrutan de la vida estando con alguien que le dé equilibrio y energía. Le encanta imaginarse todas las cosas que va a hacer con esa persona especial, pero tenerla tan lejos le quita toda la ilusión que pueda llegar a tener. Los librianos buscan balance y paz mental y emocional, y tener a la persona que aman tan lejos les quita todo eso y distorsiona su emoción. Nacieron para tener a alguien cerca y que les dé todo el cariño del mundo. No puede sentirse seguro en ningún momento cuando tiene a la persona que ama con locura demasiado lejos. Libra es de esos que tarde o temprano pondrá fin a su relación si ninguno de los dos da el paso de irse a vivir juntos.

¿Por qué las personas de Escorpio son tan pollerudas?

Los escorpianos necesitan muchísima seguridad y confianza para entablar una relación, lo que hace que una relación a distancia sea increíblemente complicada. No son de confiar fácil. son muy peliculeros. La fidelidad es importante para este signo, que no cree que la persona que ama pueda cumplir a tanta distancia. Escorpio intenta ponerle la mejor onda, pero siempre termina poniéndose en lo peor y sabe que eso no le viene nada bien a su salud mental. Escorpio necesita a alguien que le dé su lugar y que no quiera tenerle lejos porque es capaz de cualquier cosa por amor, así que, quiere que los demás hagan lo mismo por él.

