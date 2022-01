La primera Luna llena del 2022 tendrá lugar el próximo 17 de enero, y los astrólogos anticipan que tendrá una fuerte influencia en cuatro signos zodiacales en particular. Bautizada “Luna de los lobos”, porque cuenta un viejo mito que es en la que se escuchaba a los lobos aullar con más fuerza, el gran satélite que gira alrededor de la Tierra despertará las sensaciones más nostálgicas y sensibles de cada uno.

De acuerdo con las previsiones del Horóscopo Negro, en el transcurso de la Luna llena de Enero vamos a tener más ganas de mirar dentro de nuestros corazones, pero también serán momentos para reconocer verdaderas intenciones y deseos ocultos. “Si te enfrentas a tus emociones y trabajas duro para convivir con ellas, todo puede ser muy diferente”, afirma el medio.

.

Asimismo, la energía particular de esta fase lunar invitará a reflexionar en especial sobre el pasado, el presente actual, y lo que podemos obtener de nuestro futuro. Descubrí cuáles son los 4 signos del Horóscopo que se verán más afectados por la Luna llena.

Conocé las predicciones del Horóscopo sobre la próxima Luna llena del 2022.

ARIES

La persona de Aries se sentirá más sensible de lo habitual durante la fase lunar del 17 de enero. La energía de esta Luna irá directamente a su corazón. También es muy probable que se sienta muy nostálgico con la vida y con todo sin saber muy bien el por qué.

Esto frustrará a cualquiera de Aries, ya que este signo de fuego no suele ser así. Pero no significa que sea algo malo. solo debe aceptar que esto es lo que hay y dejarse llevar por su espiritualidad.

Al ariano que deba leer esto: si tenés que confesar algún sentimiento que mantuviste escondido durante algún tiempo, ahora es el momento perfecto. No te culpes por todo lo que dejaste pasar y no te sientas triste por todos esos momentos que sabes que ya no volverán a tu vida. Agradecé a la vida la oportunidad que te dio para comenzar de nuevo. En vez de prestar atención al pasado, ¿por qué no enfocás toda tu energía y tus ganas en las oportunidades que te va a ir dando tu presente?

CÁNCER

Llegan grandes noticias para Cáncer. Esto queda en evidencia porque el astro favorito de este signo está en casa. Las dudas se irán resolviendo poco a poco y llegarán tiempos de celebración. Este signo descubrirá que su intuición estaba en lo cierto, lo que le ayudará a ganar confianza y a adoptar una perspectiva de la vida muy diferente a la que tenías hace unos meses. La persona de Cáncer sabrá qué es lo que realmente importa y lo que no. También verá con más claridad a las personas que tiene que mantener en su vida.

Aunque todas estas sean buenas señales, no deberá dejar de estar alerta. Es fundamental que se mueva de la zona de confort y que cuide de ahora en más de la calidad de sus actos y sus relaciones. Más calidad y menos cantidad, ahí está la clave del éxito, Cáncer.

LEO

La energía de esta Luna llena tan especial dejará en Leo una sensación un poco extraña. Al principio, su energía lo dejará un poco confundido porque viene fuerte y con ganas, pero con el tiempo notará que se quitó lgún que otro peso emocional de encima.

Las heridas necesitan ser curadas para poder avanzar con total tranquilidad y mirar hacia adelante sin temor. Es posible que la persona de Leo necesite guardarse un poco para enfrentarse con fuerza a esas heridas. Necesitan hacer un proceso de curación real y fuerte, así que confiá mucho en tu proceso, Leo, después de esto lo vas a ver todo con mayor claridad.

Aparecerá con mayor claridad una solución a un problema que antes parecía irremediable. Eso es lo que importa. Cuando todo pase, sentirá que atravesó un cambio interno muy personal y lo verá con el paso de los días. Leo: te mereces ser muy feliz y tener un 100% de energía positiva para poder seguir repartiendo amor del bueno.

.

SAGITARIO

Esta Luna Llena tan especial coincide con un momento muy importante para los sagitarianos. Ahora mismo existen muchas cosas en su mente: hay un sin fin de pensamientos que lo dejan descansar por las noches. Lo sabés, Sagitario, y frente a ese problema hay que buscar una solución.

Los astros recomiendan a este signo hacerse su propio espacio para tomar decisiones y para trabajar con calma en sus asuntos. No podrán organizar su vida en un entorno repleto de caos, las mejores reflexiones no se hacen a toda velocidad. Las mejores decisiones se toman con tiempo para que las puedas saborear al completo. Es un reto difícil para cualquier Sagitario, pero NO es imposible, y lo sabés.

Sagi: te sentirás más sensible, un poco más vulnerable e incluso tendrás ganas de llorar sin saber por qué, pero eso es bueno, eso quiere decir que estás dejando salir lo que tenés dentro. Te mereces amar y ser amado con la mayor felicidad de este mundo.