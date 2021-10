Es difícil esquivar las ilusiones malintencionadas de una persona si creemos en la bondad y la solidaridad. Por este motivo es que las traiciones llegan en el momento más inesperado y causan una dolorosa e impresionante sorpresa. De acuerdo con el Horóscopo Negro, existe una razón por la cual algunos signos más que otros son en esencia lobos con piel de cordero.

Aquellas personas con un corazón noble son por lo general también más ingenuas y propensas a ser engañadas por algún ser dañino que solo quiera aprovecharse de su generosidad y pureza. Y es que, en vez de advertir las “banderas rojas” y huir de la boca del predador, prefieren esconder las alertas e intentar cambiar esa situación. Aunque al final, siempre les termine pesando.

No siempre vamos a recibir el mismo amor, lealtad y aprecio a cambio. Y si bien es claro que hay excepciones, parece conveniente compartir el ranking de los signos que te pueden apuñalar por la espalda, por las dudas.

La traición de Scar a Mufasa en el clásico animado de Disney, "El rey león".

12. Piscis

Las personas de Piscis son las más fieles del zodíaco. Si depositaste tu confianza en una de ellas, no te preocupes por nada, no va a traicionar su lealtad. Odian sentir desconfianza y transmitir el mismo sentimiento, porque pasaron por tanto dolor, que por ningún motivo será él/ella quien lo cause. Su gentileza y empatía los vuelve muy fuertes del corazón. Su sensibilidad le ayuda a que te comprenda de una forma diferente. No te juzga y te escucha, y si estás en un momento de vulnerabilidad, no va a volver eso en tu contra. A menudo, muchos los describen como personas solitarias, complicadas y cambiantes, pero los Piscis son los que se atreven a profundizar en sus emociones, porque una vez que lo hacen no hay marcha atrás se enamoran de su alma.

11. Virgo

Sí, pueden tener algo de malicia, como todos. Su humor es extraño, con un ligero toque de agresividad para algunos. Sin embargo, detrás de esa cara de perfección y tanto trabajo duro, se esconde uno de los signos más fieles de todo el zodiaco. Eso de apuñalar por la espalda no se encuentra en el idioma de Virgo. Es un signo al que le cuesta tener vínculos profundos, necesita seguridad y tranquilidad, para dar un paso tan importante. No obstante, en el momento que te promete su amistad, es para siempre. Incluso si por alguna razón las cosas no terminan bien, Virgo se calla. No tiene la necesidad de ventilar nada de lo que un día le contaron. Prefiere quedarse con lo bueno de la relación y cerrar sin mirar atrás. A veces, es demasiado crítico consigo mismo y no se permitiría caer en chismes, odia los dimes y diretes. Las cosas las quiere de frente y mirando fijamente.

10. Cáncer

Cáncer puede ser la persona más tierna de esta Tierra, la que se desvive hasta quedarse sin nada con tal de robarle una sonrisa a quien ama. Es así, no necesita mucho para ser feliz, le da igual lo material. Desde hace tiempo aprendió a valerse por sí mismo, sabe que al final sólo se tiene a él y se esfuerza por alcanzar sus propias metas. Sin embargo, algo que no tolera es la traición. En el momento que lastimas a un Cáncer de esa forma, su lado emocional se activa, el arrebatado, el que no entiende de razones y sólo quiere que sientas un poco de su dolor. Esa es la razón por la que no te apuñalaran por la espalda, al contrario, Cáncer te comprende como nadie. Es el tipo de persona que puede llorar a tu lado y saltar también de felicidad. Su naturaleza es ayudar, ser cariñoso y cuidar a los otros. Cáncer no te destruye, no dudes en poner tu corazón en sus manos.

9. Tauro

Aquí nadie va a negar que Tauro puede llegar a ser la persona más intransigente con la que vas a convivir en tus días. Realmente su forma de ver la vida puede ser muy cerrada, porque busca que las cosas se hagan a su antojo. Pero…siendo sinceros, si alguien no sabe lo que quiere y no tiene los pantalones para poner límites, los demás lo toman a juego y se creen con el derecho de pisotearlos cuando quieran. Eso es lo que Tauro ha aprendido a lo largo de estos años y ya no piensa bajar la guardia. Si tiene que ser duro para que no lo jodan, lo será. Sin embargo, eso no quiere decir que te vayan a traicionar, es muy poco probable que te lastimen de esa forma. Hay una parte de Tauro que lo único que busca es sinceridad, la tranquilidad de que está con alguien confiable y por lo mismo trabaja todos los días en dar eso a las otras personas.

8. Leo

Leo prefiere mil veces mostrarse con su cara de arrogancia, antes que fingir ser alguien que no es. Podrán decir que es egocéntrico, que no tiene corazón y que su impulsividad puede llegar a ser muy molesta. De acuerdo, porque perfecto no se cree y la verdad es que esos comentarios ni le van ni le vienen. Pero eso no significa que tengan mal corazón, Leo difícilmente va a invertir su tiempo en lastimar a otros. Eso de la conspiración a las espaldas le parece de lo más bajo. Es un signo tan determinado que si algo en ti le molesta no dudará en decir, eso de andar por las ramas ya pasó de moda y no va para nada con su personalidad. Cuando Leo siente mala vibra, desconfianza o simplemente no está de acuerdo con las actitudes de alguien, pinta bien su raya y decide seguir su camino. ¿Por qué seguir invirtiendo energía en alguien así?

7. Acuario

Es así, Acuario no es de los que se les nota su estado de ánimo. Tienen esa personalidad llena de misterio que se vuelve un imán para quien lo conoce. De alguna manera, te invita a indagar, quieres que te cuente sus momentos malos, pero también los dulces. Sin embargo, necesita sentirse cómodo para dar un paso así, prefiere ir con cautela. Pero…si Acuario decide compartir contigo y lo dañas, seguramente vas a conocer su lado más oscuro. Tal vez no te traicione por la espalda, pero te puede poner en su lista de rencores. Tiene una forma pasivo-agresiva de darte justo en donde más te duele. En todo caso, si llegas a ser tan frustrante como para despertar su ira, te va a enfrentar cara a cara, sin guardarse nada, aunque eso sea sinónimo de que tus lágrimas se hagan presentes. Ahí sí tal vez te deje una huella y no precisamente bonita.

6. Libra

El punto aquí es que Libra todos los días se enfrenta con el cúmulo de opciones que navegan en su mente, le da tantas vueltas a un mismo tema que llega un momento en el que se abruma y lo único que quiere es salir huyendo de todo y de todos. Sin embargo, cuando alguien le paga de mala manera no busca una discusión y mucho menos usar la fuerza. Libra es demasiado sofisticado para perderse en provocaciones absurdas, pero te saca de su vida, ya no significas nada y aunque no planea venganza ni traicionarte por la espalda, sí puede llegar a decirte cosas muy hirientes. No te preocupes, no lo hará con cualquier gente, lo que tenga que hablar te lo dirá viéndote a los ojos y luego se marchará como si nunca te hubiera conocido. Sin duda, la indiferencia es su mejor arma, porque no busca pelear, ni reconciliarse, ya no quiere nada.

5. Aries

Bueno, estamos a mitad del ranking, entrando a la zona delicada, en la que el mal genio de algunos signos te pueden dejar sin aliento y sin ganas de volver a entregarle el corazón a nadie. Por ejemplo, Aries, que de temperamental lo tiene todo, pero si a eso le agregamos su parte impulsiva y agresiva la cosa se pone peor. Aries siempre va contra reloj, su objetivo es cumplir cada una de sus locas ideas y no se va a detener por nadie. No es que sea traicionero, es simple, si lo dañas vas a tener que pagar las consecuencias. Puede que lo sientas como una puñalada en la espalda, porque no te lo esperas, pero para que busque lastimarte de esa forma es porque ya antes tú lo hiciste llorar de dolor primero. No es un signo que dañe sólo por dañar. Así que por favor no se hagan las víctimas si saben lo que hicieron.

En la popular serie "El juego del calamar", Alí es traicionado por Sang Woo a sangre fría.

4. Escorpio

Lo que sucede con Escorpio es que es un signo muy, pero muy desconfiado. Hay algo que le impide entregarse por completo, porque se ha dado cuenta que hay gente mala disfrazada del amor de su vida, su mejor amigo o un familiar querido. Dicen que su misticismo es un gancho para atraparte y que una vez que te tiene en la palma de su mano, tu estabilidad mental y emocional corre peligro. La verdad es que es exagerado pensar que sea así de agresivo, puede ser intolerante y un tanto resentido, pero no con cualquier cosa. Para que Escorpio sienta la necesidad de traicionarte por la espalda es porque realmente ya está fastidiado, porque no ha visto la forma de sacarte de su vida. Dicen que tiene sed de venganza, pero nadie se pregunta por qué. No despierta de la noche a la mañana queriendo dañar, siempre hay un trasfondo que pocos se ponen a averiguar.

3. Capricornio

A respirar profundo, porque estamos entrando en los primeros tres lugares del ranking. Capricornio tiene el número 3 y aunque no se le nota, no es de los que se quede de brazos cruzados cuando alguien lo lastima. Lo temible es que puede poner la lógica por delante, dejando atrás los sentimientos y ahí es cuando sólo se enfoca en ponerle un alto a la otra persona. Al principio Capricornio es muy condescendiente y esa puede ser la razón principal por la que terminan en brazos crueles, los que levantan sus heridas e ignoran sus lágrimas. Ahí es justo cuando Capricornio muestra su otro lado, el oscuro, el despiadado, que muchas veces puede dañar a gente que ni siquiera está involucrada. Pero no es personal, es sólo que está enojado consigo mismo, por haber depositado su confianza en alguien que valía tan poco.

2. Sagitario

Si hay algo que Sagitario no tiene es paciencia. Le cuesta el doble quedarse en un solo lugar y bajar la guardia sólo porque sí. A veces, su piernas no dejan de moverse, de querer tomar ese impulso y simplemente llevar a cabo la idea loca que gobierna su mente. La razón por la que terminan traicionando es porque son muy cambiantes, realmente se aburren, detestan caer en la rutina y andar por ahí como si fueran una máquina más. Ahí es cuando su compromiso deja mucho que desear, no es que no quiera a la persona, es su esencia la que quiere abrirse camino y no engancharse. La gente dice que es cruel porque puede que no llegue a cumplir una promesa. Es posible que no lo entiendas, pero es un signo que está en constante evolución y si esa promesa ya no encaja con la persona que ahora es, lo siento mucho pero no le será infiel a sus convicciones. Sagitario prefiere dejar atrás a otros, que quedarse en un lugar que ya no es feliz.

1. Géminis

Sin un rumbo fijo. A veces, a pasos lentos y otras veces con la desesperación de la mano. Es Géminis, el signo que tiene la personalidad del aire, quien se deja llevar de una manera frívola e impulsiva. No siempre está dispuesto a aferrarse a personas, lugares, trabajos. Simplemente decide que todo fluya y muchas veces lo mejor que puede hacer es huir. Lo malo es que al mismo tiempo te enamoran de una forma tan dulce e inesperada, que duele mucho cuando se alejan. La mayoría de las veces no es intencional, no quiere sacar las espinas después de haberte dado un montón de rosas, pero necesita marcharse, necesita estar consigo mismo, encontrarse y ahí es cuando ya mucha gente no tiene lugar en su vida. Esa es la traición que Géminis te puede a hacer, pero es mucho más valiente, porque decide no traicionarse a sí mismo y pocos son los que se atreven.