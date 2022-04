El mes de abril viene con nuevas predicciones según el Horóscopo Negro. Experiencias y aventuras por vivir, pero especialmente en el ámbito del amor que van a dar que hablar para cada uno de los signos del zodíaco.

En rangos generales, todos los seres del mundo presentan ciertas incertidumbres por saber qué les espera en sus relaciones amorosas. Se preguntarán si están haciendo las cosas bien, si es la persona indicada o no, si están perdiendo tiempo de sus vidas, entre tantas otras dudas que hay en sus interiores.

Este mes será un momento de reflexión para los signos, ya que es hora de definir su camino con esa persona que les rompe la cabeza y hace que no puedan dejar de pensar en ella. Los especialistas en astrología contaron las predicciones para Aries, Acuario, Cáncer, Escorpio, Capricornio, Géminis, Leo, Libra, Piscis, Sagitario, Tauro y Virgo.

Aries

Vas a vivir un cambio por completo, esto te renovará totalmente, ya que estás cansado/a de reclamar las actitudes que te molestan y que no pase nada. Se terminó para vos, tenés que hacer respetar tus sentimientos, pero sobre todo que los valoren.

Últimamente sentiste mucha inseguridad y es momento de decir basta. Esto no te daba ningún tipo de estabilidad así que reflexioná sobre lo que te pasa para dejar todo en claro. El pasado 1 de abril la Luna Nueva dejó en vos una fuerza y coraje, características que habías perdido, así que ahora sí que podés arreglar cualquier cosa que no te guste de tus relaciones.

Acuario

No puede ser que todavía no te des cuenta de la vida que estás llevando. Te encerrás en tus sentimientos y no lo demostrás nunca, es por eso que tu alrededor no logra entenderte. Ya es momento de rodearte de amor y dedicarle tiempo a la gente que te regala buenas vivencias.

Tené en cuenta que para una relación sana hay que ser totalmente sincero. Por eso, aunque no te guste, tenés que hablar y contar que es lo que te pasaba hace un tiempo atrás. Aprovecha este nuevo mes para pensar sobre todo esto.

Cáncer

Te cuesta explicar lo que te pasa en tu interior. Por dentro sabes muy bien todo lo que sentís pero a la hora de hablar no sabes como hacerlo. Es raro, solamente vos te entendés a la perfección. Lo bueno es que estás segura/o de tus sentimientos.

Lo recomendable es que puedas poner un orden en tu corazón y, así poder hacer todo lo demás. Este mes intenta que tu generosidad no sea tan excesiva, ya que la gente se abusa de eso. La persona que te quiera de verdad, va a tener que empezar a luchar y a mover cielo y tierra para volver a ganarse tu confianza.

En abril los signos del zodíaco van a definir su futuro en el amor.

Capricornio

Abril será un mes lleno de sorpresas. Ahora ya sabes a qué tipo de relación aspiras, debes apostar por nuevas maneras o dinámicas para que tu relación no se estanque en lo mismo de siempre.

Cambiá la rutina que siempre la hiciste a la perfección, no seas tan estructurado/a y, si estás segura/o de lo que sientes, no des muchas vueltas. Actúa en el momento y no pienses tanto las cosas porque siempre te frena.

Escorpio

Vas a pasar por buenas aventuras en el amor y algunas serán un poco conflictivas, pero no será nada grave. Antes de comenzar una nueva relación, tenés que hacerte la siguiente pregunta: ¿estás feliz con lo que tienes o quieres algo distinto? Esto es muy importante, ya que así podrás quitarte todas las dudas de tu interior.

No dejes de demostrar y manifestar lo que te pasa, lo que sentís y lo que querés, ya sea a tu crush o a tu pareja, da igual, lo mejor es que dejes claras tus intenciones y tus prioridades.

Géminis

Tendrás que enfrentarte a un gran desafío, un posible adiós y una bienvenida un tanto extraña. No te asustes, Géminis, tu vida siempre fue muy parecida a un parque de diversiones en el que todo el tiempo ocurren cosas locas.

Este mes va a ser un poco caótico en el amor para vos. Pero no hay que alarmarse, siempre se puede resolver cualquier situación. Solo hay que saber tener calma y no actuar por impulso. De todas formas, un poco de emoción a esta vida aburrida no viene nada mal.

Nunca te olvides de dialogar sobre lo que sentís, no te frustres y tampoco le des la espalda al mundo si algo no sale bien. Habla y di lo que piensas, lo que quieres, lo que sientes y lo que no vas a permitir en tu vida amorosa.

Leo

Es momento de pensar en cómo te querés ver a partir de ahora. Dejá el pasado atrás de una vez por todas y dejá de pensar tanto en el próximo paso, en lo que fue, en lo que pudo ser o en lo que está por venir.

Tus pensamientos no te dejan dormir y tu cabeza es una constante calesita que no sabe qué hacer. Leo, actúa ahora, el momento se vive una vez. Es aquí y ahora para expresar eso que tanto llevas dentro tuyo hace tanto tiempo.

El sentimiento de agobio no se irá hasta que te dejes llevar de verdad por ese amor tan intenso que estás sintiendo.

Libra

Tienes que darte cuenta de lo importante que es saber que decir que no a tiempo, como así también deberías aprender a decir si sin tener tanto miedo. Esto hace que desaproveches grandes oportunidades que te otorgan felicidad por culpa del miedo que no te deja avanzar.

Incluso, lo que no te deja dormir es ese maldito miedo que no te da la libertad de hablar cuando debes hacerlo. En abril, tenés que llevar a cabo lo que tanto anhelas hace pocos días. Pero no te olvides de pensar en vos, y darte la prioridad que necesitas.

Piscis

No te enloquezcas por encontrar el amor, dejá que llegue solo y que te sorprenda para bien. Por una vez en tu vida, intentá dejar que los demás se preocupen por vos y tu bienestar, para recibir mimos y amor.

En abril van a cambiar muchas cosas y van a ser muy positivas para vos. Esto te puede generar nervios, tené cuidado en controlarlos para que no te jueguen una mala pasada.

Asegúrate de decir que sí a las oportunidades más lindas y no te dejes llevar por la opinión de los demás.

El amor es un sentimiento que muchas veces nadie puede controlar, por eso abril es un buen mes para reflexionar.

Sagitario

Últimamente el amor no te deja dormir por las noches. No podés pensar con claridad, ya que este sentimiento que tenés cada vez ocupa un gran lugar de tu vida. Tenés que hacer algo al respecto para no vivir así.

No te culpes si no tenés los mismos sentimientos que una persona en especial. Dejate llevar y fijate si es la persona para vos o si, por el contrario, estás perdiendo una oportunidad enorme con alguien diferente.

Tauro

Pensá en lo que puedes cambiar aquí y ahora, y deja el pasado y el futuro dónde están. Concentrate al máximo en las oportunidades que tenés en tus manos y no dejes que se escapen.

Tu vida amorosa no puede seguir dando esos saltos en el tiempo y esos giros dramáticos y lo sabes. Ya es hora de hacer eso que tanto tiempo llevas queriendo hacer, tu intuición te está diciendo que lo hagas.

Virgo

No dejes de darle importancia al amor propio. Ya sufriste lo demasiado como para seguir mal por situaciones que no mereces vivir. Las historias de amor no se planean y lo sabes.

Querés amar sin límites, con fuerza y con pasión, pero lo querés hacer recordando siempre quién eres y qué es lo que te mereces. Dejá que todo fluya y el tiempo pondrá todo en su lugar.