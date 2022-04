“En la guerra y el amor todo se vale” dice el dicho, pero para la astrología, la fecha de nacimiento de cada persona va a definir las características de cada uno. De ellas dependerán que tan honesto o tramposo es el individuo. El horóscopo negro cataloga a estas dos casas astrales como las peores, así que pensá dos veces antes de emprender una odisea con ellas.

Hay personas que son capaces de todo con tal de que su parecer sobre salga entre todos o para cumplir sus objetivos. Estas personas suelen utiliza técnicas que no son demasiado honestas, de hecho mienten con frecuencia en todos los ámbitos y tienen un poder de resistencia innato. Según el estudio astrológico, estos signos no se llevan bien con la verdad y actúa sabiendo que pueden generar daño.

.

Cabe aclarar que no todas las personas nacidas bajo estos signos son tramposas, pero tienen mayor tendencia a este comportamiento debido a su astro y elemento regente. Ellos no pueden evitar buscar atajos para tener su vida más fácil. Además, es importante destacar que este amor por "el mal juego" no siempre les sale bien. Muchas veces, son atrapados con las manos en la masa y deben pagar por sus mentiras.

Los tramposos usan atajos para todo: un juego, un examen o, incluso, una relación. Por eso, es fundamental estar prevenido y cuidarse de estas dos estrellas que encabezan el ranking de los signos más tramposos del zodiaco.

.

Tauro

Es el astro más tramposo de todos. Ellos juegan a lo que sea y ante cualquier individuo. Si necesita engañar o mentir lo hará sin problemas. Resolver dificultades recurriendo a las mentiras no se pone en discusión, ya que este toro se caracteriza por buscar siempre la estabilidad y si algo o alguien se la impide, sin duda intentarán salvar la situación a como bajo cualquier remedio, aunque no sea honesto.

Tauro mantienen siempre el objetivo en su mira y nunca se desvían de él. Solo les importa demostrar su poder y su importancia, por esto pueden engañar con tal de quedar primeros en alguna competencia. Hay que cuidarse de este astro a la hora de jugar.

Tauro es muy bueno actuando y no se suele notar cuando miente.

Géminis

A este signo le gusta competir, pero más les encanta ganar. Este hecho le genera placer en todo sentido. Si este astro se focalizó en un objetivo, va a hacer estrategias inteligentes y muy poderosas para alcanzar el fin. Los medios por los cuales llega a vencer a veces pueden ser muy hirientes para los que están a su alrededor. Les cuesta mucho arrepentirse de sus errores.

El horóscopo caracteriza a esta estrella como mentiroso por naturaleza, ya que posee una doble personalidad. Puede ser tanto un ángel como un demonio en cuestión de segundos y se adaptaran al ambiente en el que estén.