Algunas personas tardan demasiado tiempo en superar a su ex pareja. En cambio, otros todo lo contrario. Según los astrólogos todo depende del signo zodiacal al que pertenece cada ser humano, por esa razón es que determinados sujetos pueden cambiar de página y dejar todo el pasado atrás.

La personalidad de los signos del zodíaco establece la mirada sobre los momentos que se transitan en la vida y la manera de afrontar los problemas que se presentan. Por esa razón, los especialistas consideran un determinado ránking que muestra los cinco signos más superadores del Horóscopo.

Las características de los signos influyen en la personalidad para afrontar una separación.

Aries

Este signo puede que olvide a su pareja mucho antes de tiempo, incluso antes que lo que la otra persona tarde en superar a un Aries.

Saben perfectamente que la vida es solo una, por eso creen que no vale la pena perder el tiempo para pensar o sufrir por algo que ya no puede regresar, algo que ya pasó y debe quedar en el pasado.

Muy rara vez, Aries suele dar una segunda oportunidad, pero no es algo muy común porque consideran que es caer muy bajo. Pensar en un ex no es una buena opción ya que no los ayuda a avanzar en sus vida para nada. A medida que pase el tiempo, aparecerá otra persona que vuelva a hacer sentir amor y pasión por alguien más.

Leo

Leo es un signo que se caracteriza por su autoconfianza, puede superar cualquier cosa que se interponga en su camino. Por lo que, una ruptura amorosa no lo dejará amargado y triste por mucho tiempo.

Cuando se termina la relación, una persona de Leo puede que piense en su ex pero una vez es suficiente. Dos veces no pasará nunca. La fe en sí mismo hace que olvide rápidamente a su ex pareja ya que, creen que si la relación terminó fue porque algo no funcionó del todo bien.

Este signo es muy difícil de olvidar porque son seres muy pasionales, cuando están en una relación son la mejor persona que existe en el planeta, entregan todo por el otro. Pero si se terminó e intentás recuperar a un Leo, no va a ser posible porque ya habrá encontrado a alguien más.

Sagitario

Sagitario no tiene ningún problema en seguir adelante cuando la relación ya se terminó. Es de las personas que todo el tiempo conocen gente nueva, les gusta disfrutar de la vida y no quedarse estancado en el pasado.

Los primeros días de ruptura, puede que un Sagitario haga drama, porque como toda persona, tamnién tiene corazón. De todas maneras, el llanto puede durar uno o dos días, más que eso ya sería una exageración.

Una vez que se da cuenta que la otra persona no vale la pena, no hay vuelta atrás. Ahí si que este signo no regresa nunca más con un ex, sería una completa pérdida de tiempo.

Aries, Leo, Sagitario, Acuario y Tauro son los signos que superan a sus ex con mayor facilidad.

Acuario

Al principio puede que a Acuario le resulte un poco pesado asimilar que ya no estará más en una relación con esa persona. Pero, una vez que se da cuenta que no fue el quien perdió no regresará al pasado.

De todas maneras, este signo no es de esos que va a estar con alguien más de un día para otro, prefiere tener su tiempo y espacio para sí mismo y estar solo para poder sanar antes de comenzar un vínculo con otra persona.

Acuario es una persona muy independiente, esto hace que una vez que cierran un ciclo amoroso, no lo vuelven a recordar jamás.

Tauro

Si hay algo que destaca a una persona de Tauro es su estabilidad emocional. Es un signo que puede olvidar inmediátamente a la otra persona por su racionalidad. Más aún si se trata de sufrimiento y dolor, eso es algo que nadie merece vivirlo.

Muy raras veces puede que Tauro piense en su ex, esto solo ocurre si fue una persona que realmente tuvo un gran significado en su vida. Si hay algo que piensa que debe hablarlo con su antigua pareja lo hará, su sinceridad es un rasgo muy distintivo.