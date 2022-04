En medio de un nuevo escándalo, Wanda Nara se puso en el ojo de la tormenta otra vez. En esta oportunidad se filtró un picantísimo chat de la empresaria con Agustín Longueira, el hombre que se encargó de la seguridad de la mánager deportiva cuando se instaló en Argentina, luego de la confirmación de Infidelidad de Icardi con Suárez.

La semana pasada, la mediática hizo una fugaz visita a Buenos Aires por el cumpleaños de Malaika, la hija de Zaira Nara y Jakob Von Pleseen. Además, la mujer aprovecho para hacer algunas presencias y presentaciones de su marca de cosméticos en un reconocido shopping porteño. En medio de este viaje, las alarmas se volvieron a encender. Mauro le contó a su mujer que mientras ella estaba de viaje, "La China" intentó reconectar con él a través de un contacto en común.

Luego que se filtró el chat entre el futbolista del París Saint-Germain y la ex Casi Ángeles, salieron a la luz nuevas conversaciones que involucran a Nara con su ex guardaespaldas. En ellas se puede leer que entre ambos hay una inesperada confianza que sobrepaso la relación laboral y que seguiría vigente a pesar de la distancia física.

En el programa de América TV, "A la Tarde", contaron que la empresaria y Longueira formaron un buen vínculo: "Se hicieron muy amigos. Una relación de confianza y amistad. Le prestó el hombro y en algún momento se confundieron y hubo una charla. Pasó de todo a nivel emocional".

Durante su viaje a fines del año pasado, Wanda Nara conoció al custodio que era un ex granadero.

En la conversación que se filtró, si bien no hay detalles de la fecha, se muestra a la empresaria preocupada por la situación laboral y la exposición mediática que tuvo su empleado de seguridad tras trabajar con ella. En una oportunidad, un usuario de las redes sociales le preguntó al custodio si le gustaba la empresaria, él respondió: "¿Quién no se enamoraría de ella?", dejando así una puerta abierta al escándalo. Algunos allegados a la pareja, dicen que a Icardi le molesto mucho que Longueira saliera a decir este tipo de comentarios en público.

Después de que terminara su contrato con Nara, el joven de San Pedro estuvo en algunos programas de televisión donde desmintió rotundamente un romance o una infidelidad de la influencer a su marido. Sin embargo, tras el revuelo que generó el nuevo mensaje que la China Suárez le habría enviado a Mauro Icardi, el guardaespaldas decidió publicar un chat que tuvo con la mediática en Instagram.

.

En uno de los mensajes se puede ver que el ex seguridad le dice “Mañana me van a preguntar de vos. Ya tengo todo estudiado. Quédate tranquila y gracias por todo”. A lo que Wanda Nara le respondió: “Jaja ¿qué estudiaste? No puedo creer que te invitaron. Son tremendos”. Longueira le retrucó “Pero ni pienso, primero estabas vos. Ya voy a conseguir algo mejor, seguramente”.

Lo que más llamo la atención de los chats es las recciones de la modelo a las fotos de su ex guardaespaldas. Le enviaba corazones a imágenes donde se lo puede ver en poses sexis con el torso desnudo. Esto llamo verdaderamente la atención y volvió a generar sospecha acerca de una infidelidad o una relación.