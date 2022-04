En esta ocasión, el usuario @asarco_ES_ar (Ale Sarco) y su primo vivieron una incómoda e indignante situación cuando un grupo de empleados de la reconocida e importante aerolínea internacional, British Airways, confundió Argentina ni más ni menos que con Brasil y le discutieron "a muerte" a los turistas que era todo un mismo territorio y nación. Debido a este malentendido, no querían que los pasajeros subieran al avión. Luego de lo sucedido, el joven no dudo en contarlo en Twitter.

.

Según el usuario, todo comenzó luego de que presentaron sus respectivos pasaportes. Pensaron que el trámite migratorio sería fácil y rápido, ya que se eliminaron los requisitos de Covid-19 para ingresar al país. Sin embargo, uno de los trabajadores de la compañía les dijo "Necesita PCR y certificados de vacuna". A lo que el primo de Sarco respondió con conocimiento de las normas vigente "No necesito". Rápidamente, el ambiente se tornó "pesado".

El empleado, con poca paciencia, comentó "Sí, necesita para viajar a Brasil". El joven, muy seguro, le contestó "Yo no viajo a Brasil". "Sí, usted viaja a Brasil", le aseguró el británico. La discusión continuó y el usuario remarcó: "Viajo a Buenos Aires". El trabajador explicó que Argentina era parte del país vecino.

.

El usuario, muy indignado, enojado y cansado, le respondió "Buenos Aires es en Argentina...". A pesar de que el argentino le aseguró por su vida que son dos naciones distintas, el empleado debió buscar otro compañero para que le confirme dicha información. Según contó el usuario de Twitter, el asistente de la aerolínea debió ir al mostrador de al lado. Allí le preguntó a su coleg. "¿Buenos Aires es Argentina?".

.

Mi primo en el mostrador de British Airways recién:

- Necesita PCR y certificados de vacuna.

- No necesito.

- Sí necesita para viajar a Brasil.

- Yo no viajo a Brasil.

- Sí, ud. viaja a Brasil.

- No, viajo a BsAs.

- y bueno, Brasil.

- BsAs es en Argentina... — Ale Sarco (@asarco_ES_ar) April 12, 2022

Rápidamente, el otro trabajador le confirmó esta afirmación. Al represar a su puesto de trabajo, debido pedir disculpas a los pasajeros argentinos y le permitió subir al avión. Ante este hecho, Sarco, decidió contarlo en Twitter y se hizo viral. Muchos usuarios mostraron su indignación con el empleado y la aerolínea.

.

¿No la estudian en la escuela?, preguntó una señora algo enojada. Otro usuario aseguró "No existimos para ellos. Ni idea donde estamos. Nosotros sabemos hasta los barrios más insignificantes de cada ciudad de Europa y EEUU". Otra chica dijo "¿Me explicas como esa persona trabaja en una aerolínea y no sabe donde quedan las ciudades a donde vuelan? No te pido que sepa de Geografía de 1.er año, pero mínimo que aprenda a donde vuelan".

.