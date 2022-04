Una moza vivió una desagradable situación al atender a un grupo de adolescente en el restaurante donde trabaja. La joven decidió compartir lo sucedido en TikTok y el video se volvió viral.

Según contó @kenzjee, una trabajadora de la famosa cadena estadounidense Hooters, en su turno le toco atender un grupo de chicos que tenían 16 años de edad. Pero los jóvenes, luego de consumir té, le pidieron que les trajera botellas de una conocida cerveza.

Como no tenían identificaciones, ella les dijo que no podía darles bebidas alcohólicas, pero sí agua o cualquier otra cosa. ¿Cuál fue su reacción? Al momento de pagar la cuenta, decidieron no dejar propina y dibujaron una mano pequeña con el dedo del medio alzado (fuck you) en el ticket.

“Los niños pequeños son tan molestos”, se lee en la descripción de la publicación realizada en TikTok. El clip en cuestión ya superó las 500 mil reproducciones. Muchos usuarios lamentaron que haya jóvenes que opten por faltar el respeto a alguien cuando no obtienen lo que desean.

"Los chicos cumplen 16 años y les sale un solo vello en la barbilla y creen que pueden pasar por 21”, fue el comentario de uno de los usuarios de la red social que apoyaron a la camarera.

Luego, la TikToker aclaró por qué la factura era tan baja en un comentario: “La cuenta es de $13 porque no comieron. Se fueron. Les cobré sus tés".

En los Estados Unidos, es ilegal que los menores de 21 años beban desde 1984. Los bebedores adolescentes pueden enfrentar cargos por delitos menores y horas de servicio comunitario si son atrapados.

Mientras que los empleados de restaurantes y bares pueden ser procesados penalmente por servir alcohol a clientes menores de edad. Si bien los cargos varían de un estado a otro, por lo general enfrentan cargos por delitos menores y miles de dólares en multas.

En Texas, por ejemplo, servir alcohol a un menor es un delito menor de clase A, punible con una multa de hasta $4,000 y/o tiempo en la cárcel de hasta un año, según la Comisión de Bebidas Alcohólicas de ese estado.