Si hay un problema que difícilmente entiendan quienes tienen nombres "raros", son los inconvenientes que tienen aquellos cuyos nombres y apellidos son más comunes. Es que conseguir una cuenta de mail decente o incluso un usuario en cualquier red social, o hasta en el "homebanking" se vuelve más compli cado.

Una chica llamada Sara Ruiz Álvarez contó en Twitter lo que le sucedió con otra mujer oriunda de Españaque es su tocaya y se volvió viral. "Hoy conocí a mi homónima", adelantó en el tuit que luego acompañó con una captura de pantalla de los mensajes de WhatsApp.

"¡Hola Sara! Me presento, yo también me llamo Sara Ruiz Álvarez y soy de España. Debemos tener direcciones de correo electrónico parecidas, y algunas veces me llegan correos que no son para mí, como de un supermercado de Colombia. Hasta ahora los he borrado, y si parecían algo importante como un documento, he respondido a la persona que lo enviaba diciendo que tenía la dirección mal, y luego lo he borrado de mi bandeja de entrada", le escribió su tocaya.

Pero ayer por la mañana le llegó algo que creyó fundamental que tuviese, por lo que decidió mandárselo. "Hoy, sin embargo, me ha llegado la factura de teléfono y supongo que querrás tenerla tú, así que como viene este número te la envío. Si quieres, puedes pasarme una dirección de correo electrónico a la que reenviar este tipo de correos que me llegan por equivocación", le aseguró la 'otra' Sara y le adjuntó un PDF con la factura de Claro.

Su tocaya la contactó por WhatsApp y se volvieron virales

En cuestión de horas, el tuit se volvió viral y ya lleva alrededor de 120 mil "me gusta". Tras leer esto, varios se animaron a contar su propia historia con sus tocayos y cómo los 'conocieron' gracias a Internet. Una de ellas fue Tatiana Hidalgo, quien compartió una conversación con su homónima y ambas descubrieron que había incluso una tercera en Chile, una cuarta en Barcelona y una quinta en Bogotá.

Vuelvo a dejar por aquí la conversación que tuve con mi homónima �� pic.twitter.com/TcvjnK9fER — Tatiana Hidalgo (@tuh010) April 12, 2022