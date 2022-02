El horóscopo chino cuenta con 12 temperamentos arquetípicos simbolizados por 12 animales. Del mismo modo que el horóscopo occidental, cada uno de estos protagonistas representa rasgos y características distintivas. Con esta premisa ya enunciada, hoy te traemos novedades de uno de los signos más importantes, el del dragón. Tiente que ver con la astrología y la espiritualidad de cada uno y las constelaciones que determinan los fundamentos de principio y orden.

Para astrólogos, el Tigre de Agua, protagonista de este año, presenta equilibrio de la paciencia y la confrontación, resaltando los rasgos de sobrevivir sin descuidar la racionalidad. Es por eso que todos los signos deberán mantenerse alineadas a valores e intereses propios para preservar la tranquilidad.

En el marco del año del Tigre de Agua, la cultura china destaca la fuerza y valentía para espantar la mala suerte. A este signo, según el horóscopo chino, pertenecen aquellos nacidos en los años 1914, 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010 y 2022.

En este contexto y con la cultura oriental como respaldo milenario de conocimientos, el signo del dragón se asocia a la fuerza, salud, armonía y buena suerte. En la cultura asiática se coloca a la figura del reptil encima de las puertas o techos para desterrar a los espíritus malignos.

En tiempos recientes, la salud privilegiada le permitió al dragón ser uno de los signos más fuertes en la pandemia por el coronavirus. Como consecuencia, los nacidos en los años 1964, 1976, 1988, 2000 y 2012 se verán beneficiados por la espiritualidad, longevidad, riqueza y belleza, según el horóscopo chino.

Este año del Tigre será de fuerte influencia para el signo del Dragón.

Una buena noticia es que el poder, la nobleza, el honor y el éxito perdurarán para el dragón en el año del Tigre de Agua. En esta nueva época que comienza representarán a un ser sobrenatural y talentoso, habiendo alcanzado una perfección incomparable, según el horóscopo. Aunque no todo es color de rosas, ya que serán testarudos para otras cuestiones, sumado a una lengua afilada que no dejará pasar nada que le cause malestar y lo demostrará.

Todos los portadores de este animal tienen que saber que, según el horóscopo chino, el dragón representará uno de los signos más inteligentes y tenaces, sumado a una abrupta confianza que le permitirá hacer cosas impensadas. El horóscopo oriental afirma que no le temerán a los desafíos y que están dispuestos a correr riesgos sin importar el qué dirán.