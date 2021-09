La ciencia de los astros nos permite explorar los rasgos más comunes y específicos de cada persona según su signo zodiacal, y así, anticiparnos a ciertas situaciones o actitudes que tendremos con los demás a la hora de relacionarnos.

Por lo general, el Horóscopo ofrece un detallado panorama de los mejores rasgos de la personalidad de cada uno de sus 12 signos. Sin embargo, todos sabemos que la esencia humana se compone por energías positivas y negativas que se complementan y que viven en constante contradicción. Aunque no nos guste que los demás vean nuestro lado oscuro, es imposible negarlo y ocultarlo por siempre.

No somos perfectos, pero tendemos a disimular estos aspectos negativos para no desagradar y evitar el conflicto. El problema es cómo algunos intentas esconder esta parte de su personalidad: "¿Qué busca realmente de mí?", "¿Está ocultándome algo?", "¿Cuáles serán sus verdaderas intenciones?", son tan solo algunas de las preguntas más frecuentes cuando conocemos a alguien.

.

Si lo que te interesa es prevenir situaciones desagradables y evitar una frustración o desilusión por caer en la trampa y sentir las garras depredadoras de otra persona, te recomendamos el análisis de cada signo zodiacal que realizó el Profesor Zellagro a Univisión para conocer cuál es el lado oscuro de cada uno.

Qué hay detrás de la máscara de cada signo zodiacal

Aries

El primer signo en la tabla del Zodíaco siempre comienza una relación mostrando sus mejores cartas: estarás frente a un ser humano dinámico y activo, aventurero, enérgico, valiente, osado, entusiasta, con mucha chispa y capacidad para dirigir y mandar a los demás. Pero, el “encuentro peligroso” ocurre cuando ese ariano o ariana muestra su lado negativo: en ese caso se vuelve dominante y egoísta, impaciente, impulsivo y voluntarioso, empecinado en tener siempre la razón y querer hacer las cosas a su manera, sin escuchar consejos ni recomendaciones. Esta relación exige de ti que te sometas, seas dócil, no hagas valer tus derechos y actúes de forma sumisa.

Tauro

Siguiendo por Tauro, sus rasgos positivos lo convierten en una persona maravillosa. Es paciente y confiable, de corazón tierno y amoroso, persistente y determinado en tus asuntos, plácido y amante de la seguridad, y muy sensual en la cama, conoce el arte de tocar y acariciar, envolver con su aliento y mirada. El problema surge cuando ese nativo o nativa del signo Tauro deja escapar las cualidades negativas de su signo. En ese encuentro peligroso se vuelve muy celoso y posesivo, receloso, inflexible muy terco, auto indulgente y hasta codicioso.

Géminis

Ese geminiano o geminiana que te enloquece, al expresar sus hermosas cualidades positivas, será un excepcional ser humano y un amante que no te defraudará. Inteligente, alerta, versátil y curioso, de mente ágil, adaptable, ingenioso, elocuente, juvenil y fresco, una persona maravillosa para conversar inteligentemente, charlas sobre diversos temas, mantenerte informado o informada. Sin embargo, cuando en lugar de reflejar sus cualidades positivas, deja aflorar la parte negativa del signo, Géminis entonces se vuelve superficial, vano e inconsistente. Será incapaz de concentrarse bien, se pondrá tenso, inquisitivo y entremetido. El encuentro peligroso de quien habla todo el tiempo, te desconcentra con una plática constante, chismes, se vuelve eco de cuanto rumor escucha, y lo peor de todo ¡insiste que le prestes atención cuando lo que habla es totalmente intrascendente!

Cáncer

Esa persona del signo Cáncer que está a tu lado, en sus aspectos positivos es amoroso y maternal o paternal, altamente intuitivo e imaginativo, con muchas percepciones, sueños clarividentes, protector de la familia, hogareño, comprensivo, generoso y desprendido, confiable y gran amigo ¡un verdadero consejero y apoyo en los momentos difíciles, el hombro que está siempre ahí para apoyarnos! ¿Cuándo surge el “encuentro peligroso”? El problema ocurre cuando en vez de aflorar las cualidades positivas del signo, se muestran las negativas. Entonces se vuelve temperamental y cambia mucho de modo y carácter en un día, vivirá demasiado en el pasado y se aferrará con demasiado apego a las cosas volviéndose altamente emocional. Por la mañana estará de un humor, por la tarde de otro, y estará demasiado sensible.

Leo

Si tu pareja es Leo te sentirás como un rey, o una reina. Aquí tienes a un signo de fuego sumamente generoso y de corazón noble, magnánimo, creativo, entusiasta, con una mentalidad muy amplia, expansivo, fiel y amoroso. Es parte de la nobleza del Horóscopo y a tu lado te sientes en un trono. A la hora de la intimidad combina su fuego con su porte y cada encuentro es apasionante. Sin embargo, todo eso se puede echar a perder cuando salen a relucir las cualidades negativas latentes en su horóscopo y entonces se vuelve arrogante y soberbio, altanero, insiste que siempre tiene la razón, intolerante hacia los demás y muy pomposo queriendo mandar a todo el mundo. El encuentro peligroso ocurre cuando ese Leo se vuelve insoportable y demanda de ti admiración constante, halago y por supuesto, ¡que no le lleves la contraria!

Virgo

Tienes frente a ti a un ser humano maravilloso, modesto y muy meticuloso, trabajador infatigable, organizado y práctico, diligente, muy confiable, analítico, inteligente y poco pretencioso. ¿Qué ocurre cuando en lugar de sus cualidades positivas, Virgo, muestra las negativas? En ese caso tenemos el encuentro peligroso porque se vuelve criticón en exceso, perfeccionista al máximo, entrometido, demasiado conservador, duro con sus palabras y con poco tacto social. Se meterá en todo, lo querrá cambiar todo... ¡Criticará lo que dices, como te vistes, como hablas, tus amistades, lo que comes ¡hasta la forma que duermes!

Libra

¡Qué feliz se siente esa pareja de Libra! El hermoso signo librano es diplomático y circunspecto, elegante, educado, romántico y fácil de tratar, sociable, idealista, pacificador, justo y equitativo, amante de la belleza y la armonía, una verdadera delicia para tratar, compartir socialmente, disfrutar una velada y ¿qué decir a la hora del amor? ¡Sencillamente encantador o encantadora! ¿Cuándo el encuentro se torna “peligroso”? ¡Al surgir aspecto negativo de Libra! En ese caso tienes frente a ti a una persona indecisa y susceptible, fácilmente influido por los demás, auto indulgente, muy empalagoso o coqueto, con pobre fuerza de voluntad que cambia de opinión para quedar bien con todo el mundo y da la sensación de no tener criterio propio. Te confunde y saca de tu centro emocional, no sabes realmente cuáles son sus opiniones sobre determinado asunto.

.

Escorpio

¿Tienes como pareja a un escorpiano o una escorpiana? ¡Felicidades! Te acompaña uno de los signos más determinados y fuertes del zodíaco, con una gran voluntad para hacer las cosas, altamente intuitivo, apasionado, excitante, de magnética personalidad y con gran fuerza sexual. Intenso a la hora de la intimidad inventará todo lo inimaginable para hacer que su pareja quiera repetir el encuentro una y otra vez, siempre diferente y sensual. ¿Qué sucede cuando las cualidades negativas superan las positivas y ocurre el encuentro peligroso? En ese caso, el escorpiano/a se vuelve celoso y resentido, rencoroso, compulsivo, obsesivo, obstinado y muy secreto para sus cosas, así como vengativo. Dice palabras duras a quienes ama, aunque en el fondo no las sienta, pero hiere, irónico y sarcástico se vuelve un verdadero azote que demanda ciento por ciento de atención y entrega.

Sagitario

¡A divertirse y pasarla bien con Sagitario! Estamos aquí en presencia de un signo optimista, amante de la libertad, espontáneo, jovial, de muy buen humor, deportista, honesto, sincero y directo en sus cosas, filosófico e intelectual, la pareja perfecta para vivir cada día en un verdadero paraíso ¡un compañero de viaje ideal! ¿Qué ocurre cuando en lugar de esas hermosas cualidades expresa la parte negativa? Vemos a quien será descuidado e irresponsable, superficial, con muy poco, o ningún tacto social causando situaciones incómodas y embarazosas porque en su obsesión de “soy sincero y digo la verdad siempre aunque duela”. Entonces se vuelve inquieto y con un optimismo ciego e irrealista.

Capricornio

El estupendo capricorniano es práctico y prudente, confiable, disciplinado, con muchas aspiraciones, paciente, cuidadoso, reservado, discreto y de buen humor, a su lado te sientes seguro y segura, es el padre de familia ejemplar, la madre dedicada, la pareja que está ahí en todo momento, echando “para adelante” junto a ti para superar cualquier dificultad que haya surgido. ¿Qué sucede cuando en lugar de esas cualidades positivas manifiesta las negativas? En ese caso se vuelve pesimista y fatalista, avaro y demasiado convencional, rígido, intolerante y siempre se estará quejando o lamentando de todo y por todo. Lo envolverá el “pesimismo saturniano” que lo ve todo gris, te desalentará y quitará el entusiasmo pues no verá nada bien y pensará que todo va a salir mal.

Acuario

¡Con tu pareja del signo Acuario estarás siempre proyectándote al futuro! El libre acuariano es imprevisible y espontáneo, original, creativo y humanitario, lleno de ideas innovadoras y espectaculares, alguien que vive siempre adelantado a su época y te sorprenderá cada día con su fértil imaginación y visión de tiempo, y cuando estén en la intimidad te hará sentir fuera de este mundo. Sin embargo, cuando lo que afloran son sus aspectos negativos, entonces esos mismos maravillosos acuarianos se vuelven muy distantes y secretos, altamente inestables y capaces de ayudar a todos los necesitados del mundo, ¡menos a la gente de su casa! En esos casos su pareja percibe que hay un muro, una barrera, que está y no está, se siente solo o sola aunque esté acompañado.

Piscis

Ese pisciano o pisciana que se te acercan lleno de amor posee mucha imaginación y sensibilidad, compasión y bondad, intuición y una gran capacidad para el sacrificio personal. Es un ser humano altamente sensible, idealista, desprendido y espiritual, artístico, amoroso y tierno. En el amor cuidadoso, tierno, sutil. ¿Qué pasa cuando no ha podido canalizar o neutralizar los aspectos negativos de su signo y proyecta su lado negativo? Entonces ocurre el fenómeno inverso. Se vuelve impreciso y difuso, de poca voluntad, sugestionable y fácilmente manipulable, escapista e irreal. A su lado no sabes exactamente como actuar, como comportarte pues digas lo que digas o hagas lo que hagas no lograrás satisfacerle y quedará como un dejo de tristeza o vacío en su vida. Dudará de ti, de todo, de todos. ¡Entra y conoce el lado positivo de cada signo!