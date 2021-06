Las relaciones de amistad son muy valiosas para algunos signos zodiacales. Estos tienden a ser solidarios y sienten empatía por lo que les suceda a su círculo de amigos. De hecho, a la hora de entablar una amistad, se brindan verdadera y transparentemente.

Se caracterizan por ser emocionales y puro corazón. Los astros identifican a estos tres como los mejores amigos que se pueden encontrar entre todos los signos. A continuación te informaremos cuáles son.

Escorpio

No encontrarás en el camino a nadie que te proteja y te cuide más que un escorpión. Aunque a veces pueden darte mucha “cantaleta” son leales y muy transparentes.

.

Siempre están dispuestos a escuchar, no importa la hora, y tienen una característica única en el plano astral: sus consejos son tan sabios, que nunca se equivocan a la hora de mostrarte un camino o alternativa para la situación que estés atravesando.

Libra

Nunca te van a decir que no a nada. Les encanta cumplir los caprichos de otros y expresarles por medio de la burla respetuosa el amor y cariño a sus amigos.

Tienen un corazón muy grande y son una maravillosa influencia en la vida de otros para pensar de forma positiva y alegre. Son bondadosos, y aunque a veces son tercos, siempre terminarán dándote la razón con tal de verte feliz, no sin antes mostrar todas las posibilidades que tienes para salirte de los laberintos donde acostumbras a meterte.

.

Cáncer

En lugar de amigos son verdaderos hermanos, así no tengan la misma sangre. Son personas que siempre quieren ayudarte a superar el pasado, a evitarte problemas y a hacerte entender que sentirte mal y triste, a veces, no está mal.

Los amigos regidos por cáncer son personas simpáticas, tolerantes y muy carismáticas, por lo que para ellos siempre va a ser importante, ponerte por encima de ellos cuando lo requieras. No es de sorprenderse, que este signo zodiacal, a veces haga de psicólogo en tu vida, para que no caigas en un callejón sin salida.

Horóscopo de hoy

Este es el horóscopo de hoy, jueves 17 de junio de 2021. Conocé cómo te irá en esta jornada en salud, dinero y amor, según tu signo del zodiaco.

.

Aries

Las noticias sobre un asunto familiar las tendrán hoy y sentirán un gran alivio. Siempre nos asusta cuando en la familia hay un problema. Podrían llegar a concretar un proyecto a futuro que les daría mucho entusiasmo lograrlo. Esperanza.

Tauro

El cansancio mental se produce también cuando estamos obsesionados y no paramos de pensar exageradamente las cosas. Tomen tiempo y por lo menos miren por la ventana, relajen, respiren profundo y suelten las angustias. Renovación.

Géminis

No declinen en sus proyectos por los inconvenientes que aparecen. Siempre hay cosas que corregir o sortear, crean en sus objetivos. El amor entendiéndose mejor, con poner mayor energía positiva y de buena intención, todo mejora.

.

Cáncer

No se dejen estar, aprovechen sus momentos de buena canalización de las energías y apunten a los logros esperados. Los riesgos que se corren cuando uno emprende son lógicos, pero la vida siempre es afrontar y buscar el triunfo.

Leo

Sentirán que el corazón está algo contrariado. Revisen el desgaste de sus energías en cosas que no tienen un gran sentido y razonen que todo puede repercutir en el ser integral. Cuiden sus emociones, ayuden a relajarse y propónganse cosas bellas.

Virgo

No se apresuren a sacar conclusiones apresuradas y esperen las respuestas en el plano de las actividades. El sinsabor que producen las discusiones o las controversias en el plano afectivo, nos lleva a sentirnos mal y tristes. Resuelvan conversando.

.

Libra

El romanticismo en su máxima expresión. Hoy es un día en el que los afectos y la pureza de los sentimientos dictarán el rumbo de la jornada. La salud a pleno, rejuvenecen sensaciones que creían perdidas. Entusiasmo y mucha tranquilidad.

Escorpio

Lograr las cosas en corto plazo no siempre es posible. No teman no poder asentarse o conseguir la tranquilidad que nos da estar encaminados en el plano de las actividades. Todo llega. Amor y reencuentro interno con alguien del pasado.

Sagitario

A veces hay un poco de arrogancia en las actitudes, revisen eso y pongan su mejor dosis espiritual en el ejercicio diario de la vida. Apliquen su inteligencia ante propuesta que puede llegar de la mano de conocidos. No se apresuren. Día para pensar.

.

Capricornio

Cabritas hay una parte de ustedes que los obliga a tomar responsabilidades que realmente no tienen ganas de asumir. Tómense la libertar de pertenecerse y de hacer lo que sientan ganas, fuera de las pretensiones de los demás. Frescor.

Acuario

Revisen a quienes desean proponerles sus ideas para poder realizar sus proyectos. Una cosa es la amistad y otra es la capacidad exacta para cada cosa. Hay algunos planteos de necesidad de más cariño en sus parejas. Relajen.

Piscis

Procuren no detenerse tanto en detalles o dudas que podrían atrasarlos en sus proyectos. Se encaminan conversaciones muy provechosas con personas de su entorno laboral. El amor en esta jornada jupiteriana dándoles alegrías y calidez.