En el horóscopo, cada signo se caracteriza por una cualidad en particular. Entre ellos, hay algunos que suelen ser más ansiosos, otros que pueden ser celosos y quienes son más amistosos. En esta oportunidad, conoceremos cuáles son los aquellos que no pueden controlar ciertas situaciones, los denominados "impulsivos".

Cada persona es un mundo es un dicho muy común y en varios ocasiones es relativamente cierto. Sin embargo, los astros logran identificar ciertas carácteristicas que sólo la poseen o se manifiesta mas en un determinada grupo de personas.

Es así como identifica aspectos de la personalidad de cada uno de los signos del zodiaco. En particular nos centraremoss en los que son denominados como los "más impulsivos", entre los doce signos.

Estos cuatro signos zodiacales si bien tienen muchos aspectos positivos de su personalidad, también suelen explotar con facilidad ante determinadas situaciones.

De hecho, muchos de este grupo de personas tienen una personalidad tranquila en la aparentemente nada pareciera perturbarles; sin embargo, hay otras personas que parecen vivir una montaña rusa emocional en la cual están constantemente tomando decisiones apresuradas. Es por eso que terminan corriendo de un lado a otro.

Si crees que algunas de estas caracteristicas te describen o bien conoces a alguien con esta misma descripción, quizás pertenezca a uno de estos cuatro signos que son totalmente impulsivos. Conocé cuáles son ellos.

Aries

Este es uno de los signos que es muy impulsivo. La ira es uno de los facilitadores para que esto pase, por eso, las personas nacidas bajo este signo son los reyes de la impulsividad. Las situaciones de riesgo siempre sacan lo peor de este signo.

Con frecuencia, no mide sus palabras, no ordena sus tiempos. Es por eso que actúa sin pensarlo dos veces, por capricho y si no consigue lo que quiere de inmediato entra en estados de estrés y crisis existenciales. Sin embargo, no suele arrepentirse de lo que dice, así que prefiere irse de frente contra el mundo entero si es posible, solo por cumplir su voluntad.

Libra

Aunque libra es el signo de la balanza, en donde su vida frecuentemente encuentra un orden determinada, cuando pierde ese equilibrio es cuando decide tomar decisiones y es allí en donde no logra dar con las respuestas que quiere o espera. Es precisamente en ese justo momento cuando los nacidos bajo este signo son impulsivos y pierden la lógica para actuar.

Leo

Por su parte, los nacidos bajo el signo Leo, son personas tercas, intensas e imprudentes, que pocas veces piensan antes de hablar. Vive la vida a mil revoluciones y no suele ser reflexivo sobre sus acciones.

A veces pecan de ser egocéntricos creyendo que se saben todas las reglas del juego y eso los puede llevar habitualmente a menospreciar a otras personas. A veces se comportan de forma infantil injustificadamente.

Sagitario

Por último, Sagitario es un signo “impulsivo viajero”, ya que todo lo resuelve alejándose y viajando. A los sagitario no les gusta estar estacionados. No obstante, también existen otros momentos en los que este signo actúa con impulsividad, por ejemplo cuando decide comprar algo: si va por una sola cosa, termina comprando más de las que tenía pensadas.

Las personas de este signo zodiacal regido por el elemento fuego, suelen ser impulsivas. Nunca se detiene a pensar si lo que está haciendo está bien o mal, simplemente va por la vida probando y errando. Suelen ser impacientes y su gran debilidad son los nervios, los mismos que hacen que los abanicos de opciones para solucionar algo, sean inexistentes.