Estamos en la temporada de Aries y en pocos días llega la Luna Rosa de Abril. En este ciclo, los signos zodiacales tendrán que liberarse de aquellos prejuicios que le impiden ver cuáles son sus verdaderas capacidades. De ese modo, volverá a confiar en usted mismo. Aproveche las nuevas energías de este periodo para enfocarse de lleno en esos proyectos que han deseado por mucho tiempo. Conoce las predicciones de los astros para este lunes 11 de abril del 2022.

Aries

La Luna nueva en tu signo te trae energía y positividad. Un buen amigo te dará una noticia maravillosa que podría cambiar, al menos en cierto sentido, tu propia realidad. Pero si de verdad quieres transformar tu vida no mires hacia historias del pasado que te han consumido la energía.

Tauro

De camino hacia el trabajo se te ocurrirá una idea que en un primer momento te parecerá disparatada pero que seguirá cogiendo forma en tu cabeza. Debes permanecer atento a las señales con las que la vida te indicará el camino correcto. No dudes de ellas.

Géminis

Un amigo te propondrá un viaje que podría venirte de maravilla. No dudes en aceptarlo: renovarás tu entusiasmo y regresarás con una energía positiva que contagiará a las personas que más quieres. Ten siempre presente lo importante que es para ti salir de la rutina de vez en cuando.

Cáncer

Una conversación con un amigo o compañero de trabajo te abrirá los ojos por completo y, desde entonces, no verás las cosas como las habías estado viendo hasta ahora. Se tratará más de un clic interno que de una transformación externa, y eso lo cambiará todo.

Leo

La llave de tu felicidad es exclusivamente tuya: no se la des a nadie. A veces pretendes que los demás hagan por ti lo que solo puedes hacer tú por ti mismo. No permitas que nada ni nadie te robe hoy tu paz: protege tu bienestar y haz por ti todo lo que esté en tu mano.

Virgo

El éxito que tu corazón anhela está en ti, pero a veces no crees en tus propias capacidades y por eso acabas boicoteándote a ti mismo. Los aprendizajes más grandes que vas a hacer en la vida son los que están relacionados contigo. Y puedes aprender a cada paso a quererte un poco más.

Libra

El trabajo te está absorbiendo demasiado en este último periodo de tu vida y eso no puede ser: pon límites a unos horarios que están consumiendo un tiempo precioso. No tienes por qué atenerte a lo que quieren otros para ti: el ritmo de tu vida lo marcas tú.

Escorpio

No encontrarás lo que estás buscando salvo que abras los ojos: lo que verdaderamente anhelas podría estar delante de tus narices. Pero mientras tu ego consiga boicotear tus objetivos con placeres efímeros que no te aportan nada, estarás estancado. Reacciona.

Sagitario

Un nuevo reto laboral te consumirá mucha energía, pero no te quedará otra que afrontarlo de la mejor manera y con buena cara. Habla con tu jefe si lo crees necesario para que comprenda tu punto de vista. Si lo hablas bien y él ve que te esfuerzas, te apoyará.

Capricornio

Sentirás la imperiosa necesidad de apartarte del mundo para conectar con tu yo interior y profundo. Y tendrás que hacerlo para que puedas avanzar y tomar decisiones nuevas que te lleven al lugar en el que deseas estar desde hace bastante tiempo.

Acuario

Descubre el potencial que hay en ti y no desperdicies más los días haciendo lo que no te corresponde. Tienes que delegar para que pueda quedarte tiempo para lo que tú realmente quieres hacer. Dedícate a fondo a tu propósito de vida y no dejes para más adelante lo que debes hacer ahora.

Piscis

Compartirás un buen momento de alegría con un amigo al que aprecias mucho pero al que ves muy poco. Te entrará cierta nostalgia por momentos del pasado en los que disfrutaste mucho. Puede que descubras algo que no sabías: si es así, disimula.