Estamos en la temporada de Tauro. En este nuevo ciclo, los signos zodiacales se encuentran renovados de energía y tiene en mente encarar diferentes proyectos que han sido dejados de lado en el pasado. Se acercan días en dondo aprovechar para hacer actividades que antes no se animaba a realizar. Conoce cuáles son las predicciones de los astros para este jueves 21 de abril del 2022.

Aries

Sincerarte con un buen amigo al que de alguna manera intuyes que has herido será lo mejor que puedas hacer hoy. Ve a reconciliarte con él y no pares hasta conseguirlo. Le das demasiada importancia a lo que no la tiene. Valora al máximo la amistad que ahora tienes con él.

Tauro

Llegarás agotado a casa tras una dura jornada de trabajo y solo te apetecerá descansar. A veces te exiges demasiado y el cuerpo te puede pasar factura. Lo mejor será que digas que no a algunos planes y que descanses todo lo que sea necesario para que así puedas sentirte, de nuevo, lleno de energía.

Géminis

Vivirás un fin de semana inolvidable: habrá pasión, sexo, amor y aventura. Pero también podrías perder, tal vez por cobardía o por pereza, la que será una de las grandes oportunidades de tu vida. Permanece atento a los nuevos caminos que se abran.

Cáncer

Será un día de lo más ajetreado en el que necesitarás reajustar casi todas las actividades de tu agenda. Atiende lo importante: no te dejes atrapar por lo urgente. Prioriza y pide ayuda y delega si lo consideras necesario. Pero no te dejes arrastrar por el estrés.

Leo

Dentro de ti mismo encontrarás las claves y el poder para superar un reto que la vida te presentará hoy y que en un principio te parecerá demasiado grande. Trata de descansar por la noche y desconectar al máximo de las cosas que te preocupan. Sin descanso no hay avance posible.

Virgo

Respirar profundamente podría ayudarte a calmarte en un momento de estrés o ansiedad. Apaga el teléfono si lo consideras necesario, pero no permitas que tus emociones decidan por ti. Hoy tendrás que tomar una determinación sobre algo que te afecta. Sé valiente.

Libra

Tu felicidad es una elección y un trabajo diario. No puedes echar balones fuera ni hacerte la víctima. Asume tu propia responsabilidad ahora y no dejes que nada ni nadie hagan que tu tabla se tambalee. Sé un buen marinero y lleva tu timón ahora y siempre.

Escorpio

Te espera un nuevo proyecto que te resultará de lo más interesante y que puede llegar a tu vida de la mano de un antiguo jefe o compañero de trabajo. Con tu pareja marcharán las cosas muy bien y te sentirás querido, respetado y admirado. Sé sincero.

Sagitario

Evita infusiones excitantes o café: hoy estarás algo más nervioso de lo normal. Si tienes una reunión de trabajo, haz algo de relajación para que puedas dar lo mejor de ti mismo. Si un compañero te da un consejo, escúchalo con atención pues puede servirte.

Capricornio

Permanece en silencio, en actitud meditativa, al menos durante algunos minutos para que así puedas encontrar tu camino hacia la libertad. Hay demasiadas cosas que te perturban y no puedes seguir así. Suelta el pasado y vive el presente.

Acuario

Tendrás que hacer frente a unas facturas inesperadas o a determinados gastos con los que no contabas. Pero no debes preocuparte: con la misma facilidad que desaparecerá el dinero pronto recibirás, también por sorpresa, una suma que dejará tus cuentas equilibradas.

Piscis

Necesitas encontrar un punto de equilibrio entre la diversión y el esfuerzo. Te estás exigiendo demasiado a ti mismo en una actividad deportiva que no tienes por qué seguir practicando. Explora nuevas posibilidades que te resulten más amenas y que al mismo tiempo te permitan estar en forma.