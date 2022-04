Tras el paso de la Luna nueva en Aries los signos del zodiaco se prepararon para ingresar en un período de seis meses en el algunos establecieron sus metas para llegar a diversos objetivos en el plano laboral, económico o amoroso. Este domingo 3 de abril las predicciones de los astros acompañan esta renovación de energías.

.

Aries

Hay un tema familiar que los tenía preocupado, tendrán la confianza suficiente para hacerle frente. Descubren una coincidencia con una persona del pasado que los sorprenderá. Recuerden que todos somos diferentes e irrepetibles. Refrescar la memoria puede doler, pero es necesario.

Un color: verde

Tauro

Las emociones que estaban alteradas volverán a su tranquilidad, las de su pareja también. Hay personas que por más que tengan buenas intenciones a veces lo entorpecen todo. Habrá un llamado alentador en lo económico. La espera es una virtud.

Un color: mostaza

Géminis

En el área afectiva deberá tomar una decisión, todo apunta hacia el final de la solución. Si un proyecto no les dio el resultado esperado no se queden estancados allí. Hay momentos y este quizá no lo sea. Apuesten por lo nuevo, en la vida siempre hay que definir.

Un color: azul

Cáncer

Problemas con alguien del entorno familiar, sepa guardar silencio en el momento justo. No está de más una información que les llega con respecto a quienes los rodean en el plano laboral. Todo se sabe, se escucha y se ve. Logren tranquilidad.

Un color: rojo

.

Leo

Los leoninos y su presencia avasalladora se distinguirán en reunión social, es clave para hacerse de contactos importantes. Reciclan ideas que en este momento de sus vidas podrían aplicar en varias áreas. Nada es imposible, sigan trabajando duro.

Un color: salmón

Virgo

Inicia una relación que les dará alegría, es hora de soltarse. Habrá encuentros con otras personas de sus trabajos que los unirá más a ellos. Sigan apuntando a estar mejor cada día. Los temas del corazón no son fáciles, pero no por eso deben dejarse de lado.

Un color: violeta

Libra

Mejoras en las relaciones familiares. Siempre es mejor buscar la armonía y que no falte el amor. Sean responsables y conéctense con el dolor que habita en ustedes mismos para lograr su sanación. No deje de lado a quienes lo aman.

Un color: negro

Escorpio

Los más pequeños de la familia traen alegrías. Posible reencuentro con amigos que los ayudará a tener un verdadero día de descanso. Satisfacción. Los escorpianos son conscientes de lo que representa el bienestar y la alegría en las diferentes áreas de su vida.

Un color: marrón

.

Sagitario

Intentos de solucionar un problema que por la falta de comunicación puede afectar en sus trabajos. Las posibilidades de distracción estarán igual, acepten las iniciativas que se den en este día. Las cosas nos resultan de acuerdo a como a veces se planifican.

Un color: lila

Capricornio

Caminan sobre la recta final que los llevará a ver concretado una meta que tienen desde hace mucho tiempo. Sus sentimientos están cada vez más claros y los ayudará a revisar las decisiones a tomar en el plano afectivo. Sus logros son su gran satisfacción.

Un color: azul marino

Acuario

Sus pretensiones en el plano afectivo pueden ser satisfechas por la persona que tienen a su lado, pero no por eso dejarán de hacer la parte que les toca a ustedes. De los errores se aprende. El sentimiento familiar les da paz y alegría. Tranquilidad.

Un color: verde claro

Piscis

Se aproximan noticias en el plano laboral que los motivará. Tomen en serio sus promesas y no de expresiones confusas. Los miedos están presentes, es momento de romper con eso. En ustedes está la verdad.

Un color: rosa viejo