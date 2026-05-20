Marte en Tauro: los 5 signos que le dirán chau al estrés en este período

Del 18 de mayo al 28 de junio se desarrollará la conjunción de Marte con Tauro, lo que traerá una renovación de energía y cambios para un grupo de signos y los ayudará a bajar un cambio en medio de tanto caos y dejar de estar estresados.

Según la astrología, durante este período, la vibra empezará a sentirse mucho más estable y menos acelerada que en semanas anteriores. En lugar de actuar desde la ansiedad o la impulsividad, varios signos podrán tomarse las cosas con más calma, pensar mejor cada decisión y enfocarse en construir algo duradero.

¿Cuáles son los signos que encontrarán tranquilidad con la conjunción de Marte con Tauro?

¿Cuáles son los signos que encontrarán tranquilidad con la conjunción de Marte con Tauro?

Será un momento favorable para acomodar temas personales, encontrar mayor equilibrio en los vínculos y prestar más atención a la seguridad emocional y económica.

Tauro

Será uno de los signos más favorecidos por esta conjunción y probablemente el que más alivio sienta después de semanas bastante intensas. Poco a poco empezará a recuperar estabilidad emocional, energía y claridad para enfocarse en sus propios objetivos sin sentir tanta presión alrededor.

Muchas situaciones que venían generándole cansancio o preocupación comenzarán a acomodarse de manera natural. Además, será una etapa muy positiva para fortalecer vínculos importantes, ordenar prioridades y volver a conectar con una rutina más tranquila y disfrutable. Sentirá la necesidad de bajar un cambio, cuidar más de sí mismo y dejar de vivir todo con tanta tensión encima.

Escorpio

La energía de Marte en Tauro traerá un momento mucho más equilibrado en temas emocionales y afectivos. Después de atravesar semanas cargadas de conflictos internos o situaciones desgastantes, empezará a sentir que algunas cosas finalmente encuentran estabilidad.

Este tránsito ayudará a mejorar acuerdos, ordenar relaciones y enfrentar conversaciones pendientes desde un lugar mucho más sereno. También será una oportunidad para dejar de cargar con responsabilidades emocionales que no le corresponden y empezar a priorizar un poco más su tranquilidad mental. De a poco sentirá que el caos empieza a bajar y que puede respirar con más calma.

Virgo

Durante este período se despertarán más ganas de salir de la rutina, conectar con nuevas experiencias y hacer actividades que le devuelvan entusiasmo. La conjunción traerá una energía mucho más liviana y estable que le permitirá relajarse mentalmente y dejar de sobrepensar cada situación.

Será un momento ideal para viajar, aprender algo nuevo, conocer personas diferentes o simplemente cambiar de aire después de una etapa bastante agotadora. También comenzará a sentirse más motivado para enfocarse en proyectos personales sin tanta ansiedad ni autoexigencia constante.

Capricornio

Marte en Tauro activará una etapa mucho más creativa y disfrutable, algo que este signo venía necesitando hace tiempo. Después de semanas enfocadas únicamente en responsabilidades y obligaciones, aparecerá una energía diferente que lo ayudará a conectar más con el placer, el descanso y las actividades que realmente disfruta.

También será un tránsito positivo para recuperar confianza en sus talentos, mostrar más seguridad personal y animarse a disfrutar sin sentirse culpable por frenar un poco. La sensación general será la de vivir con menos peso encima y más ganas de hacer cosas por satisfacción propia.

Cáncer

Encontrará mucha calma y contención en los vínculos cercanos durante estas semanas. Las amistades, los grupos y las personas de confianza ocuparán un lugar muy importante, ayudándolo a sentirse más acompañado y emocionalmente estable.

Habrá oportunidades para reencontrarse con gente querida, organizar planes y fortalecer relaciones que venían algo distantes por el estrés o las preocupaciones diarias. Además, este tránsito traerá una sensación de alivio mental que le permitirá dejar de vivir tan pendiente de los problemas y empezar a disfrutar más de los pequeños momentos cotidianos.