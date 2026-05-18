El amor está en el aire: Venus entra en Cáncer y comienza la temporada más romántica del año

Después de semanas marcadas por cierta tensión emocional y dudas en el terreno afectivo, el cielo astral comenzará a mostrar una energía mucho más sensible, cercana y receptiva.

El ingreso de Venus en Cáncer abrirá una etapa ideal para fortalecer vínculos, sanar relaciones y conectar con los sentimientos más profundos.

En astrología, representa el amor, el deseo, la belleza y la manera en que las personas se relacionan. Cuando este planeta transita por un signo de agua, las emociones toman protagonismo y aparecen con más fuerza las necesidades de contención, ternura y estabilidad emocional.

Comienza la etapa más romántica del año: el movimiento de Venus que cambiará el amor para todos los signos.

Comienza la etapa más romántica del año: Venus cambiará el amor para todos los signos

Aries

Tauro

Las personas de Aries sentirán una necesidad mayor de. Será un período ideal para resolver temas familiares y dejar atrás discusiones del pasado.

Atravesará semanas positivas para la comunicación afectiva. Conversaciones importantes, reconciliaciones y nuevas conexiones podrían aparecer de manera inesperada.

Géminis

Este tránsito traerá reflexiones sobre el valor propio y la manera de relacionarse con el dinero y el afecto. Habrá oportunidades para fortalecer la autoestima y la búsqueda de seguridad emocional.

Cáncer

Con Venus en Cáncer, este signo será uno de los más favorecidos del período. Habrá magnetismo, sensibilidad y posibilidades de iniciar relaciones importantes. Potenciará el encanto natural y la sensibilidad de Cáncer.

Buscarán armonía emocional y tranquilidad en su vida cotidiana.

Leo

Podría atravesar días de mucha nostalgia y revisión emocional. Será un buen momento para sanar heridas y dejar atrás vínculos que ya no aportan bienestar. Además, tendrá semanas ideales para cerrar etapas emocionales pendientes.

Virgo

Sentirán más apoyo de amistades y grupos cercanos. También podrían surgir romances en ámbitos sociales o proyectos compartidos. La vida afectiva de Virgo ganará protagonismo durante este tránsito.

Libra

Enfocará gran parte de su energía en el reconocimiento personal y profesional. La sensibilidad será clave para mejorar vínculos laborales. De hecho, buscará equilibrio entre las emociones y los desafíos profesionales.

Escorpio

Venus traerá ganas de explorar nuevas experiencias y ampliar horizontes emocionales. Los viajes y estudios podrían conectar con el amor. Por ello, vivirá un período intenso y lleno de descubrimientos emocionales.

Vivirán un período intenso y lleno de descubrimientos emocionales.

Sagitario

Experimentará transformaciones profundas en la intimidad y los vínculos cercanos. Será tiempo de sinceridad y entrega emocional. Las emociones profundas marcarán esta nueva etapa para Sagitario.

Capricornio

El tránsito impactará directamente en las relaciones. Habrá momentos clave para fortalecer parejas o iniciar conexiones más comprometidas. Incluso, tendrá oportunidades importantes en el amor y las relaciones.

Acuario

Deberá prestar más atención al bienestar emocional y físico. La rutina diaria necesitará más equilibrio y espacios de calma. Acuario buscará armonía emocional y tranquilidad en su vida cotidiana.





Piscis

Las personas de este signo vivirán uno de los momentos más románticos del tránsito. Habrá creatividad, inspiración y mucha conexión afectiva. Piscis será uno de los signos más beneficiados por la energía romántica de Venus.







