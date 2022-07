Estamos en la temporada de Cáncer. Los signos zodiacales deben permitirse tomarse un descanso y pensar con claridad que es lo que quieren para sus vidas. Las tomas de decisiones apresuradas no son buenas y traerán malas consecuencias. Los signos tienen que seguir luchando por sus objetivos y así alcanzará el éxito que tanto desea. Conoce las predicciones de los astros para este domingo 3 de julio del 2022.

Aries

Es hora de que le hagas frente a los conflictos y aprendas a mantener un diálogo con aquellas personas que piensan distinto a vos. Cuidado con tratar de mala manera a tu pareja, ella quiere lo mejor para vos y vela por tu salud. Hoy es un día para relajar la cabeza y empezar la semana muy atento a los problemas laborales, así evitarás cometer errores.

Tauro

Hoy será un día muy tranquilo para el toro, es una buena jornada para trabajar los sentimientos, sobre todo el enojo que muchas veces te invade y no te deja ver con claridad las cosas a tú al rededor. Es importante que descanses en profundidad esta noche para arrancar la semana de la mejor manera y así lograrás hacer un buen trabajo.

Géminis

Las personas nacidas bajo este signo están teniendo problemas para expresarse hace bastantes semanas. Es fundamental medir las palabras y evitar comentarios desatinados, de lo contrario el drama emocional se volverá protagonista de tus relaciones.

Cáncer

Se abren nuevos caminos y posibilidades para el cangrejo, todo lo que tenías planeado podrá concretarse, hasta lo que imaginabas imposible. Es importante no descansar al cien por ciento en tu pareja, ya que ella también debe vivir su vida y necesita sentirte apoyada.

Leo

Una jornada en la que te sentirás que lo podés lograr todo, es muy fundamental la autoconfianza, pero no olvides que al rededor tuyo hay gente que también quiere llegar y no merece ser maltratada. Cuidado con tu alimentación, es importante llevar una dieta equilibrada y hacer un poco de actividad física, esto te ayudará a aclarar las ideas.

Virgo

Hoy es el día ideal para empezar esos proyectos que tenías olvidados. Te serán muy útiles para no agobiarte luego con muchas cosas. Recordá que tu pareja es tu compañera de vida y está al lado tuyo para ayudarte a no cargar solo con las responsabilidades.

Libra

Libra, hay que cuidar ese diálogo, es tu momento para brillar, pero mucho cuidado con las palabras y con como expresas los conceptos. Tus ideas podrían malinterpretarse y así podrías perder la oportunidad de destacar.

Escorpio

Es un increíble momento para realizar todo aquello que venís postergando hace tiempo. Trata de ser fiel a tus convicciones y no dejarte ridiculizar por otros. Las relaciones afectivas se hacen más románticas, no temas empalagarte, es lo que necesitas en tu vida.

Sagitario

No es una buena jornada para tomar decisiones apuradas. Tratá de relajar la mente, mirando una película, yendo a comer una buena comida o escuchando música. Tené paciencia y asegúrate llegar al nivel que deseas y mereces.

Capricornio

Tendrás varias alternativas y deberás decidir cuál es la que más te conviene. Si es posible, tomate el día para despejar todas tus dudas con tranquilidad. Disfrutá al compartir momentos felices, tranquilos y en la intimidad con tu pareja.

Acuario

Gozarás de un ánimo excelente y disfrutarás al compartir tu tiempo con tus seres queridos. Si tenés la oportunidad de concretar ese viaje que vienen planeando hace mucho tiempo, hacelo. El terreno amoroso seguirá siendo favorable y la vida íntima será una hermosa combinación de pasión, ternura y comprensión.

Piscis

Con tus consejos y apoyo ayudarás a varios miembros de tu familia a superar sus problemas y tener éxito en sus finanzas. Pero ojo, no descuides tus preocupaciones y tu bienestar a costa de la salud de los demás. Es importante mantener un equilibrio, si no podrás sentirte poco valorado en tu entorno, lo que te causará tristeza. No te dejes abatir por ese sentimiento incorrecto.