Estamos en la temporada de Aries. Los signos zodiacales poco a poco van observando que cada uno de sus esfuerzos dieron sus frutos. Esto lo pone contenta/o, pero también lo inspira a seguir por ese camino para alcanzar esos objetivos que se han planteado. Se acercan días en donde puede tomar un descanso para recargar su energía. Conoce las predicciones de los astros para este viernes 8 de abril del 2022.



.

Aries

Te alegrarás mucho de cómo salen hoy las cosas en el trabajo porque alguien te felicita y eso es importante para ti. Si se trata de estudios, verás avances o comprobarás que merece mucho la pena el esfuerzo que haces. En cualquier caso vas a estar contento.

Tauro

Te conmueve la actitud de una persona que está muy entregada a una causa social y le vas a echar una mano en tu tiempo libre. Será un gesto que te va a reportar muy buenos momento, muy gratificantes y felices. Te ayudará, además, a olvidar un pequeño problema.

Géminis

No des demasiadas vueltas ni te obsesiones con un tema de trabajo que ya escapa de tus manos y de tu competencia. Deja que vaya por el camino adecuado y no te preocupes más. Sal a relajarte y olvida todo lo que suponga estrés. Tu has hecho todo lo que has podido.

Cáncer

Te conviene cambiar el chip y pensar en el fin de semana. Hacer planes con tus amigos o con la pareja es lo que hoy te pide el cuerpo. Mira a ver si te apetece un espectáculo o una cena en un sitio algo especial. Todo saldrá a tu gusto y habrá momentos entrañables.

.

Leo

Abre tu corazón y deja que hoy entre en él un soplo de romanticismo o de sensualidad. Si no tienes pareja, no descartes que puedas tener una aventura y aunque no tenga ninguna importancia futura, será divertida. Déjate llevar, no te pongas barreras.

Virgo

Tendrás tiempo libre por la tarde para elegir algo, un objeto o un aparato, que mejorará tu entorno más cercano, tu hogar. Está bien que te des ese capricho porque puedes hacerlo ahora. Tu economía no anda mal, así que no debes preocuparte por ello.

Libra

Ciertos temas políticos o sociales te van a interesar mucho hoy y aprovechas tiempo libre para centrarte en ellos y aprender algo más o contactar con personas de esos entornos. Hazlo, pero observando bien todo, con un espíritu científico, de estudio.

Escorpio

Haces un pequeño viaje para ver a alguien a quien quieres mucho y de quien estás alejado por circunstancias laborales o de estudios. Te recibirá con los brazos abiertos y te sentirás muy querido y feliz. Disfrutarás durante esos días que recordarás después con cariño.

.

Sagitario

Necesitas desconectar del móvil y de las redes sociales porque últimamente te tienen un poco obsesionado. Apágalo y no dejes que hoy te robe el tiempo de estar con tus amigos y divertirte. Es mucho más real que lo virtual que te tiene un poco atrapado.

Capricornio

Organizarás todo muy bien hoy incluso en el trabajo para atender un compromiso que en principio no te apetece mucho, pero que a la larga te va a favorecer mucho profesionalmente. Además, será bastante agradable y no te aburrirás a pesar de hablar de trabajo.

Acuario

Hay algo que no va a salir como lo habías planeado, pero enfadarte no lo arreglará. Habla con las personas implicadas y busca soluciones. Si no las encuentras, piensa que la próxima vez saldrá mejor. Simplemente. En el fondo no es algo excesivamente grave.

Piscis

Ojo con lo que dices si alguien te pide consejo porque puede ser un tema delicado, en especial si se trata de relaciones amorosas de los amigos. Procura ser objetivo y dejar que cada uno tome sus decisiones. No te metas en medio de una pareja.