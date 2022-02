El próximo lunes 14 de febrero se festeja San Valentín, una fecha especial para celebrar el Día de los Enamorados. Para ese día hay quienes planifican qué haran ese día o cuál será el regalo para obsequiarle al ser amado, los más tradicionales son flores o bombones.

Una de las primeras preguntas que no escapan de las primeras citas es ¿de qué signo sos?, así es como muchos pueden tener los primeros indicios para conocer aspectos de la persona y es que através de la astrología se pueden explorar áreas ocultas.

El horóscopo es una herramienta útil para los indecidos que no saben aún qué van a regalarle a la persona que aman o quieren. Si te encontrás en esa misma situación, tené en cuenta las siguientes recomendaciones.

Signo por signo: ideas para regalar en San Valentín

Aries

El primer signo del zodiaco está cargado de fuego y aventura. Les gusta ser sorprendidos y es imposible que digan que "no" a probar cosas nuevas. Sumar experiencia es algo que les fascina. En este sentido, entre las opciones para regalar están: una viaje a Mendoza, una actividad física, un día jugando al paintball o unas zapatillas aptas para entrenar.

Tauro

El segundo signo del zodiaco es uno de los más tercos y que más adora la buena comida. Tauro no anda con pequeñeces, así que lo ideal para este signo de tierra es una cena romántica o preguntarle a qué lugar le gustaría ir a comer su plato favorito. También se les puede regalar alguna clase de cocina o un recorrido por vinotecas.

Géminis

Uno de los signos más comunicativos del zodiaco, por ende, los geminianos son muy buenos para hacer sociales y disfrutan de las actividades en grupo. Entonces, un regalo ideal puede ser una salida a ver algún espectáculo, la entrada para ver su banda favorita o alguna salida que incluya música y baile.

Cáncer

Cáncer es unos de los signos más familieros del zodiaco, por lo tanto, es uno de los más cariñosos también. Ellos ponen atención a los detalles y son buenos para realizar demostraciones de afecto. Un regalo ideal puede ser un álbum de fotos de momentos inolvidables de la pareja o un viaje para que ambos pasen tiempo juntos.

Leo

Valorar a un leonino es fundamental en una relación, como así también tomarse el tiempo para pensar qué se les puede regalar. A Leo le gusta sentirse cuidado, protegido e importante. En este sentido, el obsequio debe ser único como ellos. Un reloj, una pulsera o alguna joya son algunas de las opciones.

Virgo

Virgo es sinónimo de organización. ¿Quién no conoce un virgo que no sea organizado? Ellos lo tiene todo calculado y seguramente se ocupan de la gran mayor parte de las actividades en pareja. Para que no se les escape ningún detalle es bueno que cuenten con una buena agenda, cuanto más completa mejor. Ese podría ser un buen regalo, como así también algún libro de su interés.

Libra

Libra, a su manera, es un signo coqueto y que disfruta de la belleza de la vida. También se cuidan a sí mismos, pero no es sólo en cuestiones físicas, sino espirituales y de imagen. Entre las opciones para regalar están un perfume, una prenda de vestir nueva, algún collar delicado o productos para el skincare.

Escorpio

Como bien es sabido, Escorpio es un signo sensual y ama cumplir con sus deseos fuera y dentro de la cama. Sus relaciones son pasionales, así que los regalos tienden a seguir esa tendencia. Algunas de las opciones son: un día de spa o en la peluquería, un juguete sexual para usar con solo/a o con la pareja, o alguna joya de oro.

Sagitario

Los sagitarianos disfrutan de la diversión sin importar en qué lugar se encuentren. Hay opciones interesantes, los regalos pueden ir por el lado de la profesión u oficio de las personas nacidas bajo este signo. Pero si también disfruta de los buenos momentos y necesita tener registro de ellos, una opción es un cámara de fotos o un nuevo celular que tome las mejores imágenes.

Capricornio

Los nacidos bajo este signo son consideradas personas muy trabajadoras, responsables y comprometidas con su deber. Así que, un buen regalo para Capricornio debe contemplar la posibilidad de tomarse un descanso. Una mini escapada a algún pueblito cercano, un día de spa o una salida al cine son algunas de las alternativas para compartir con este signo.

Acuario

Acuario es un signo frío y rara vez hace alguna demostración afectiva. De todas maneras, son buenos en otras áreas como la creatividad y saben cómo diferenciarse del resto, así que una propuesta interesante sería regalarles clases de teatro, pintura, cerámica, como así también regalarles elementos para el dibujo.

Piscis

El último de los signos del zodiaco es el más sensible, así que cualquier regalo que se le haga a un Piscis los hará llorar. Tienen buen humor y es raro enojarse con ellos, así que las propuestas de regalos deben ser algo que les provoque gran felicidad, como escuchar los discos de su banda favorita o mejor aún, una suscripción paga a Spotify.