La torpeza no es necesariamente una característica mala, pero puede resultar bastante inconveniente. Si sos de aquellos que la padecen, tendrás una larga lista de las veces que tropezaste contra un mueble, contra una puerta o contra otra persona, y recordarás con especial detalle las veces que tenías un vaso con agua o café en tus manos cuando sucedió.

La práctica de la astrología no es ajena a la torpeza. De hecho, a través del esoterismo podemos encontrar cuáles de los 12 signos del zodíaco son más propensos a arruinar una comida vertiendo la gaseosa con más entusiasmo de la cuenta. Si tu signo se encuentra en esta lista, no desesperes. Hay un número limitado de tazas de café que vaciar sobre uno mismo antes de aprender a verificar que la tapa del vaso térmico este bien cerrada.

.

Los cuatro signos más torpes del zodíaco

1. Piscis

Los Piscis se caracterizan por ser personas despistadas. Usualmente, tienen muchos compromisos y viven haciendo múltiples tareas a la vez. Esto hace que su capacidad de atención sea poca y que terminen en el suelo por no fijarse por dónde caminan. Las personas nacidas bajo este signo suelen caerse con frecuencia. Esto les sucede por ir pensando en otras cosas y no fijarse bien el terreno por el que transitan. Aunque en realidad sus movimientos son ágiles, por su predisposición para la danza, los Piscis pierden elegancia con su constante torpeza.

2. Géminis

Los Géminis son personas que constantemente están hablando y no prestan atención a lo que los rodea. Se enfocan en ser el centro de atención y esto les puede provocar accidentes por no fijarse si hay obstáculos que los puedan herir. Cuando están concentrados, las personas nacidas bajo este signo no se caen ni por equivocación. No obstante, al vivir casi siempre desconectados de lo que los rodea, terminan en el piso. Los Géminis saben sacarle provecho a esto y lo convierten en situaciones divertidas para ellos y los demás.

Géminis es propenso a los momentos de torpeza, pero sabe cómo usarlos a su favor.

3. Capricornio

Los Capricornio suelen ser torpes en sus movimientos sociales. Les cuesta entablar conversaciones y crear nuevas amistades. Debido a este comportamiento, las personas nacidas bajo este signo terminan topezando (literal y figurativamente) cuando tratan de integrarse a un nuevo grupo. Pueden derramar sus bebidas, hacer algún comentario fuera de contexto e incluso causarle accidentes a los demás. Así que los Capricornio prefieren mantenerse al margen de cualquier evento en el que ellos sean el foco de atención.

4. Acuario

Los Acuario tienen gran facilidad para las artes. Son personas con movimientos admirados por los demás. Sin embargo, en su día a día, las personas nacidas bajo este signo sufren de constantes caídas. Puede que se resbalen sin que haya algo en el suelo o que se caigan de sus sillas sin que esté en mal estado. Aunque en el fondo les causa gracia, los Acuario asumen estas situaciones con mucha seriedad para que los demás no los conviertan en objeto de burla. A menudo se convierten en personas que observan con detenimiento para evitar pasar un mal rato.