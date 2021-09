Los signos del zodíaco son los mejores aliados a la hora de asesorarnos, buscar consejos, prevenir el futuro y evitar disgustos. Suelen plantear los ideales de todas las personas y así nos acercan a cómo podríamos llegar a la máxima plenitud. A su vez, el horóscopo nos habla de la composición de nuestra personalidad y a partir de aquí podemos saber innumerables cosas, desde qué signo besa mejor, quien es mas vengativo, más hipócrita, más amable hasta el más sensible, tierno y vulnerable.

Esta vez, pondremos el foco en la vagancia ¿Cuáles son los signos que les cuesta hacer las cosas por motu propio? El horóscopo los agrupa ya que carecen de motivación cuando están realizando actividades que no los llenan, o que rápidamente los aburren. Las palabras perseverar y paciencia no están en su vocabulario y no dejan de procrastinar.

Si tu signo figura en el ranking, relajate, esta vagancia tiene que ver con contextos específicos. Sophia Pérez, conocida en redes sociales como @esophterica y experta en astrología, enfatiza que las personas de estos signos suelen procrastinar mucho y perder el interés rápidamente. No obstante, si encuentran su pasión, dejarán la pereza a un lado.

Acuario

Los Acuario son personas muy artísticas y conectadas con su interior. Esto muchas veces los lleva a hacer las cosas a su propio ritmo y suele ser mucho más lento de lo normal. No se toman las cosas con prisa y su vagancia termina siendo una postergación de sus quehaceres. Al ser tan desapegados, suelen dejarse estar con las responsabilidades que no les importan.

Se demoran y procrastinan, pero siempre entregan los resultados con los que se comprometen. Existen ocasiones donde su fuente de inspiración se ve bloqueada y terminan estancados por largos periodos de tiempo, lo que los lleva a ser percibidos como personas vagas que se dejan estar.

Tauro

No es que sean conformistas, sino que disfrutan de lo que tienen y con eso se sienten felices. Es por eso que muchas veces entran en la categoría de la vagancia, pues parece que no avanzan y tampoco se preocupan por conseguir y disfrutar de nuevas cosas. Son de "estancarse" y quedarse en la zona de confort.

Pueden llegar al punto en que no se sienten en la necesidad u obligación de seguir luchando por alcanzar nuevos logros u objetivos, porque ya están satisfechos con lo que tienen. Les encanta la vida sencilla, relajada y en familia, al igual que los pequeños placeres de la vida: dormir, una caricia, un abrazo, una copa de vino o un rico plato de comida. Una vez tienen eso en su día a día, los Tauro comienzan a procrastinar precisamente con las fuentes de su comodidad y tranquilidad.

.

Libra

Las personas nacidas bajo este signo no es que realmente se preocupen por sus responsabilidades académicas o laborales. Su mente y su compromiso están en otras áreas como el contexto social y una vida en equilibrio alejada de los conflictos o las peleas. Son románticos, justicieros y artísticos, sus intereses pasan por otro lado.

Los Libra serán los primeros en levantar la mano para prestar su casa para la fiesta, pero los últimos en unirse al grupo que debe limpiar y organizar el lugar. Si bien terminan cumpliendo con todos sus compromisos, el tiempo de entrega puede tardar mucho más de lo usual.

Sagitario

Inteligentes, perseverantes y optimistas, pero también vagos. Gracias a su fácil entendimiento de los nuevos temas y a su avidez de conocimiento, los Sagitario no son precisamente los más aplicados. Al contrario, es el alumno que nunca estudia y no se entiende porqué saca la mejor calificación.

Ellos viven sin afanes, penas o presiones. Son muy relajados, y eso a veces puede traducirse en vagancia. Su falta de urgencia a la hora de hacer las cosas a veces se les va de las manos y no cumplen con lo que se les pauta. Cuentan con que todo al final se resuelve y que las cosas pasan por algo. Les encanta pasar tiempo con los demás y siempre preferirán vivir momentos agradables y divertidos a encerrarse en sus cuartos a repasar lo que ya saben.