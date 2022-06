Cuando se trata de amor, hay personas más apasionadas que otras. Aún en estos tiempos modernos, siguen existiendo quienes creen en el amor absoluto, y en encontrar a esa "alma gemela".

Si bien algunos los tildan de antiguos, estas personas simplemente son los últimos románticos, los cuales, hoy en día, no abundan. Creer en el amor en los tiempos que corren, ya es considerado hasta algo impensado para algunos.

Para hacer una distinción, la astrología se encargó de determinar cuáles son los signos del zodiaco que todavía siguen creyendo en el amor para toda la vida. A la hora de tener una pareja, las personas nacidas bajo estos signos no dejan de lado el romanticismo. ¿De quiénes se trata?

Cáncer

Las personas nacidas bajo este signo encabezan el puesto número uno si nos referimos a los más románticos. Defienden a capa y espada lo que sienten, y no dudan, ni por un minuto, en entregarse por completo cuando se trata del ámbito amoroso.

Además de ser completamente emocionales y sensibles, para estas personas, la incondicionalidad con el otro es un factor fundamental. Por la persona que aman, harían hasta lo imposible. Incluso, hay quienes creen que cuando un canceriano está enamorado, está un poco "ciego" de amor.

Virgo

Este signo se caracteriza por ser un creyente absoluto del amor. Tienen una virtud, aunque muchos quizás la consideren un defecto, que hace que siempre se muestren transparentes y tal cual son.

Para una persona de este signo, ocultar sus sentimientos es una tarea casi imposible. Sin embargo, el romanticismo les puede más que cualquier cosa, y si están enamorados, harán todo lo posible para demostrárselo a la otra persona.

Al igual que Cáncer, Virgo está dispuesto a dejarlo todo cuando se trata de amor. No intentarán ocultar sus sentimientos, por el contrario, tendrán gestos románticos para conquistar a la otra persona.

Virgo es capaz de arriesgar su vida por la persona que aman.

Sagitario

Los sagitarianos son completamente apasionados e impulsivos a la hora de hablar de amor. Está dentro de los tres signos más románticos del horóscopo debido a la gran pasión con la que viven el amor. Cuando estas personas están enamoradas, cualquier cosa puede pasar.

"Si no hay amor, que no haya nada", es la frase que describe a la perfección a un sagitariano enamorado. Si de amor se trata, las personas nacidas bajo este signo harían cualquier cosa. Su característica impulsividad no los deja pensar demasiado, y muchas veces toman decisiones arriesgadas para cuidar a la persona que tienen a su lado.