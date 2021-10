Los signos del zodiaco son los mejores aliados a la hora de asesorarnos, buscar consejos, prevenir el futuro y evitar disgustos. Suelen plantear los ideales de todas las personas y así nos acercan a cómo podríamos llegar a la máxima plenitud. A su vez, el horóscopo nos habla de la composición de nuestra personalidad y a partir de aquí podemos saber innumerables cosas, desde qué signo besa mejor, quien es mas vengativo, más hipócrita, más amable hasta el más sensible, tierno y vulnerable.

Esta vez pondremos el foco en los signos mas "chinchudos". Aquellos que mejor no los agarres cruzados o en un mal día porque la ligarás de rebote. De por sí tienen mal carácter, son muy intolerantes y poco pacientes. Estas son las actitudes que les dificultan la estabilidad en una relación amorosa, ya que todas aguantan hasta donde pueden hasta que un día tiran la toalla.

Hay que tenerles mucha paciencia y tolerancia. Pero el consejo para estos signos es que aprendan a dominar su mal carácter y poco a poco tratar de cambiar. De lo contrario no les durará una pareja por mas de un mes.

A continuación, según "Horóscopo Negro" el top 5 de los signos más "chinchudos" del zodiaco. Si alguna vez tuviste una pareja así, ya entenderás porqué la dejaste.

.

1. Tauro

De por sí, le encanta la soledad. Le fascina estar solo y por eso no le importa ejercer su mal carácter con quien quiera que sea. Es la gran "tomalo o dejalo" y tauro lo sabe. No cambiará por nada ni nadie. Si querés estar con el, compra el paquete entero porque no da le brazo a torcer.

Es un signo que la mayoría del tiempo se encuentra tranquilo, mientras no interfieras en su forma de ver la vida, no pasa nada. Pero pobre de aquél que despierte su enojo. Si se la hiciste, la pagarás. Se quedará sentado con los brazos cruzados, hasta que conozca a la persona con la que sí tenga afinidad. Por lo pronto, le da igual si lo apodan ‘Don corajes’.

2. Capricornio

Es curioso porque es un signo que la mayoría de las veces prefiere no involucrar emociones. Pero, de que tiene una cara de pocos amigos, la tiene. Cuando algo le molesta se le nota en cada gesto, la manera en que une las cejas, el tono elevado de su voz, la mirada que parece que te va derribar en segundos.

Así es Capricornio, un alma tan transparente que no piensa esforzarse en fingir una sonrisa, porque lo que quiere es dejar claro que se siente incómodo y que no hay razón para poner su sentir en segundo término. Jamás maquillará su forma de ser para quedar bien con alguien.

3. Escorpio

Otro que tomalo o dejalo. Dicen que es un signo complicado, que no se deja conquistar por cualquiera y la verdad es que no está dispuesto a conformarse con el primero que toque su puerta. Prefiere dejar claro que no quiere que lo molesten, porque detesta que pongan a prueba su inteligencia. Nunca sabes lo que hay detrás de una mirada intensa, un alma callada y esa tolerancia a punto de estallar.

4. Leo

A Leo la idea de quedarse soltero no lo pone a temblar ni un poquito, porque sabe que no a todo el mundo le tiene que gustar, evidentemente no todo el mundo tiene buen gusto y lo entiende. Los que están mal son los otros, no el. Así que, no piensa cambiar sólo para atraer a más personas, al contrario, cree firmemente que todo en la vida pasa para algo y si alguien forma parte su lista de amores ya estaba escrito. Dicen que Leo tiene un carácter de los mil demonios, pero la realidad es que es sumamente orgulloso y ahí es donde habita su mal carácter. Si quieres conocer el lado dulce de Leo, tienes que ser especial para él, de lo contrario buena suerte.

5. Cáncer

Bendita sea la persona que haga que Cáncer confíe de nuevo después de un mal amor. La verdad es que es uno de los signos más dulces, entregados e intensos del zodiaco. Cuando ama lo hace de una forma tan bonita y genuina, que te repara. Su amor es el que te enseña a darlo todo y cuando piensas que ya no puedes más, te recuerda lo que vales y todo lo que puedes lograr. Pero… tiene de su lado a la Luna, así que su torbellino de emociones también te puede hacer llorar.