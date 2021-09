Los signos del zodiaco son los mejores aliados a la hora de asesorarnos, buscar consejos, prevenir el futuro y evitar disgustos. Suelen plantear los ideales de todas las personas y así nos acercan a cómo podríamos llegar a la máxima plenitud. A su vez, el horóscopo nos habla de la composición de nuestra personalidad y a partir de aquí podemos saber innumerables cosas, desde qué signo besa mejor, quien es mas vengativo, más hipócrita, más amable hasta el más sensible, tierno y vulnerable.

Esta vez pondremos el foco en los signos inseguros, aquellos que tienen que trabajar la confianza en sí mismos. A más de uno se le nota a kilómetros la inseguridad y la baja autoestima, pero otros la ocultan detrás de un disfraz. Parecen ser engreídos, llaman siempre la atención y se llevan el mundo por delante, pero solo lo hacen porque necesitan la aprobación y la mirada del otro siempre.

A continuación, el top 5 de signos más inseguros. Procura estar siempre cerca de ellos, darles confianza y nunca la espalda.

.

Virgo

Los virginianos no toleran medio margen de error. Detrás de su obsesión por la perfección, sus juicios y críticas y lo detallistas que son, esconden una inseguridad propia. Odian hablar en público, las primeras citas y otras interacciones humanas similares. Se avergüenzan fácilmente, porque son muy exigentes consigo mismos y no desean ser un mal ejemplo. Incluso cuando hacen las cosas bien, reconstruyen todo en su memoria hasta encontrar algún error. Siempre le busca el pelo al huevo, y se lo encuentra.

Acuario

Acuario se esfuerza mucho en demostrar que su vida es fácil. Hacen las fotos perfectas, publican comentarios perfectos, crean el feed de Instagram perfecto, ocultan sus emociones y parece que la saben todas. En el fondo, no se sienten satisfechos con lo que tienen, por lo que tratan de hacer que todo parezca mejor de lo que es.

Cáncer

Los cancerianos son conocidos por su excesiva preocupación por todo. Por ello, les afectan hasta las cosas más simples, desde un amigo que cancela los planes a última hora hasta un corazón roto. Todo se lo tomarán personal y se angustian con facilidad. Son frágiles como un cristal y es por su gran inseguridad.

.

Géminis

Los geminianos tratarán de amoldarse para encajar con la gente de su entorno, ya que desean impresionar a sus amigos, jefes y parejas. Tienen muchas caras, una para cada persona con la que estén. Quieren gustar a todo el mundo y no saben que eso es imposible de lograr. Por ello, pueden mentir acerca de los grupos musicales que les gustan o decir que odian el tomate en la pizza, pero esto no se debe a que sean unos mentirosos. Simplemente, no se arriesgan a mostrar su verdadera cara por miedo a no encajar o caer mal.

Libra

Hay ocasiones en las que los librianos necesitan la aprobación de los demás para sentirse bien con ellos mismos. Se trata de un signo muy social y cariñoso, pero suelen sentir la necesidad de recibir cumplidos y esperan que sus amigos les digan que son excelentes.