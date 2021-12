Dicen que la mala energía existe y que si te llega, te puede complicar la vida. Desde generar el famoso “ojeo” a que sientas que las cosas te salen mal sin explicación alguna. A lo largo del recorrido de la historia personal aseguran que todos nos cruzamos con personas que llegan para “sumar” y otras tantas, para “restar”.

Conocé el top de los signos que tiene la habilidad de descubrir qué se esconde detrás de quien se te acercó, algo que te servirá para estar atento y… ¡escaparle, la próxima vez! Para los piscianos, sensibles por naturaleza, acercarse con segunda intenciones no es nada sencillo. Porque de pavotes, no tienen un “pelo”. Es experto en descubrir cuando la persona miente, triste, enojada o con sed de venganza.

En cuanto a los virginianos, se cree que no tiene desarrollado su costado intuitivo pero eso no es cierto. Cuando alguien se anima a hacerlo sentir cansado, herido o, simplemente, incómodo, no le da mas lugar en su realidad. Si se trata de los cancerianos, tiene una conexión especial con la luna, entonces son dueños de la capacidad de percibir mucho mas de los que todos podrían creer. Siempre, con el correr del tiempo, comprueba de que no se equivoca.

Para los escorpianos, por si alguien tenía alguna duda sobre el sexto sentido especial que tienen, son especialistas en encontrar mentiras, traiciones y envidas a la primera de mano. En cuanto a los librianos, al ser un signo sociable y amoroso, nadie sospecha de sus capacidades especiales para detectar la mala vibra, sin hacer esfuerzo alguno. Al ser sensibles, conectan de una forma increíble con las personas y descubre lo que hay detrás de ellas.

Si se trata de los arianos, al ser emocionales eso le ayuda a detectar las terceras intenciones de quienes lo rodean. Una vez que define a alguien como mala apersona, jamás se arrepentirá. Para los geminiamos, su tercer ojo es una carta de presentación. Tiene la habilidad especial de deducir lo que vas a decir antes de hablar. Está acostumbrado a decir todo lo que considera necesario y de frente.

En cuanto a los leoninos, siempre seguro de sus ideas y decisiones, rompe con sus propias ataduras y miedo y no está dispuesto, en lo más mínimo, a lidiar con la mala vibra de alguien. Si se trata de los sagitarianos, tiene un gran potencial intuitivo pero, muchas veces, lo deja de lado. Y es posible que termine lastimado por personas con mala energía aunque, al reconocerlo, no le da una segunda oportunidad.

Para los acuarianos, el prestar atención a cada señal es una de sus herramientas personales mas usadas. Cuando su voz interior le dice que algo no anda bien, inda y saca grandes conclusiones. En cuanto a los taurinos, experto en enfocarse en su estabilidad, hay momentos en que no le presta atención a lo que le rodea aunque, llega un momento, en que “cae en cuentas” de las personas que no le conviene tener al lado.

Y si se trata de los capricornianos, es un signo que se caracteriza por no vincularse con las energías extrañas. Elige escuchar la parte lógica en todo y eso le abre la puerta a alejarse de las personas que no le conviene tener en diario.