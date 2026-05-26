Cómo afecta la Luna llena en Sagitario a cada uno de los signos del zodiaco
El fenómeno astronómico se producirá el próximo 31 de mayo y estará marcado por una fuerte carga emocional. Impactará en distintos aspectos de la vida cotidiana de cada signo zodiacal.
El próximo domingo 31 de mayo tendrá lugar la Luna llena en Sagitario, uno de los signos de fuego más dinámicos y expansivos del zodiaco. Este evento astrológico suele estar asociado a momentos de culminación, revelaciones y cierres de ciclos, pero también a una fuerte necesidad de crecimiento personal.
La energía de esta lunación combina expansión emocional, deseo de libertad y búsqueda de nuevas verdades. En ese sentido, muchas personas podrían experimentar impulsos de cambio, como viajar, modificar rutinas o tomar decisiones importantes que venían postergando.
Cómo impacta la Luna llena en Sagitario en cada signo zodiacal
Aries
La lunación activa temas relacionados con viajes, estudios y decisiones importantes. Puede surgir una necesidad de expandirse o cambiar de rumbo frente a situaciones que ya no generan crecimiento.
Tauro
Será un período de alta intensidad emocional. Se movilizan cuestiones vinculadas a vínculos profundos, dinero compartido y sentimientos que estaban contenidos.
Géminis
El impacto se da en el plano de las relaciones. Con el Sol transitando el signo, se abren instancias de diálogo que pueden modificar vínculos de manera significativa.
Cáncer
La Luna Llena pone el foco en la salud y las rutinas. Es un momento adecuado para revisar hábitos y detectar qué aspectos están afectando el bienestar físico y emocional.
Leo
Se potencia la creatividad y el deseo de disfrute. También pueden aparecer novedades en el plano afectivo o situaciones inesperadas vinculadas al amor.
Virgo
La energía se concentra en el ámbito familiar. Surgen necesidades de ordenar asuntos del pasado o replantear dinámicas dentro del hogar.
Libra
Habrá una fuerte actividad mental. La lunación favorece conversaciones importantes, desplazamientos y cambios en la forma de ver determinadas situaciones.
Escorpio
Se iluminan temas económicos y de valoración personal. Puede haber cierres o definiciones en cuestiones vinculadas al dinero o al trabajo.
Sagitario
El fenómeno impacta de manera directa sobre la identidad. Es una etapa de definiciones, cierres y búsqueda de autenticidad en distintos aspectos de la vida.
Capricornio
La energía se presenta de forma introspectiva. Pueden emerger emociones o cansancio acumulado que necesitan ser procesados y liberados.
Acuario
Se activan temas grupales, amistades y proyectos. También pueden aparecer cambios en el entorno social o la llegada de nuevas personas.
Piscis
Habrá movimientos en el plano laboral y en los objetivos personales. Muchas personas sentirán la necesidad de redefinir metas o el rumbo profesional.