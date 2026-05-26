Cómo afecta la Luna llena en Sagitario a cada uno de los signos del zodiaco

El próximo domingo 31 de mayo tendrá lugar la Luna llena en Sagitario, uno de los signos de fuego más dinámicos y expansivos del zodiaco. Este evento astrológico suele estar asociado a momentos de culminación, revelaciones y cierres de ciclos, pero también a una fuerte necesidad de crecimiento personal.

La energía de esta lunación combina expansión emocional, deseo de libertad y búsqueda de nuevas verdades. En ese sentido, muchas personas podrían experimentar impulsos de cambio, como viajar, modificar rutinas o tomar decisiones importantes que venían postergando.

Cómo impacta la Luna llena en Sagitario en cada signo zodiacal

Aries

La lunación activa temas relacionados con viajes, estudios y decisiones importantes. Puede surgir una necesidad de expandirse o cambiar de rumbo frente a situaciones que ya no generan crecimiento.

Tauro

Será un período de alta intensidad emocional. Se movilizan cuestiones vinculadas a vínculos profundos, dinero compartido y sentimientos que estaban contenidos.

Géminis

El impacto se da en el plano de las relaciones. Con el Sol transitando el signo, se abren instancias de diálogo que pueden modificar vínculos de manera significativa.

Cáncer

La Luna Llena pone el foco en la salud y las rutinas. Es un momento adecuado para revisar hábitos y detectar qué aspectos están afectando el bienestar físico y emocional.

Leo

Se potencia la creatividad y el deseo de disfrute. También pueden aparecer novedades en el plano afectivo o situaciones inesperadas vinculadas al amor.

Virgo

La energía se concentra en el ámbito familiar. Surgen necesidades de ordenar asuntos del pasado o replantear dinámicas dentro del hogar.

La energía de la Luna llena se verá influenciada por Sagitario, un signo de fuego vinculado con la exploración y el aprendizaje.

Libra

Habrá una fuerte actividad mental. La lunación favorece conversaciones importantes, desplazamientos y cambios en la forma de ver determinadas situaciones.

Escorpio

Se iluminan temas económicos y de valoración personal. Puede haber cierres o definiciones en cuestiones vinculadas al dinero o al trabajo.

Sagitario

El fenómeno impacta de manera directa sobre la identidad. Es una etapa de definiciones, cierres y búsqueda de autenticidad en distintos aspectos de la vida.

Capricornio

La energía se presenta de forma introspectiva. Pueden emerger emociones o cansancio acumulado que necesitan ser procesados y liberados.

Acuario

Se activan temas grupales, amistades y proyectos. También pueden aparecer cambios en el entorno social o la llegada de nuevas personas.

Piscis

Habrá movimientos en el plano laboral y en los objetivos personales. Muchas personas sentirán la necesidad de redefinir metas o el rumbo profesional.