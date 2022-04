Todos tienen un punto débil que suele aparecer con mayor fuerza en momentos de debilidad. A algunas personas les resulta muy complicado lidiar con planes frustrados, esfuerzos en vano, o ideas que no se llegaron a concretar. Pero esto es algo que golpea a todos por igual en alguna ocasión, y es mejor tener estos conocimientos presentes para saber cómo actuar y no caer en la frustración de la peor manera.

A continuación, vas a conocer la manera en la que reacciona cada signo del horóscopo frente al fracaso y cómo debería aprovechar estas ideas para salir adelante con mayor facilidad.

ARIES

Aries utiliza su fracaso como motivación para intentarlo de nuevo. Nunca se da por vencido, por muchos golpes que les dé la vida, siempre van a seguir a pie de plomo. Quieren demostrarse a sí mismo y a todos los demás que estaban equivocados. Los arianos son capaces de conseguir cualquier cosa que se propongan, el fracaso es solo una señal de que al menos lo intentaron y ahora toca empujar mucho más fuerte.

TAURO

Los Tauro son personas a las que les gusta hacer todo bien. El fracaso y los taurinos no se llevan demasiado bien. Sufren muchísimo cuando el fracaso llega a sus vidas, porque siempre lo dan todo para que las cosas salgan bien. Se empiezan a preguntar por qué se molestaron en trabajar tanto para nada, pero no deben caer tan profundo en la frustración. Sean conscientes de todo lo que consiguieron por el camino, porque nada de lo hecho fue en vano.

.

GÉMINIS

A los geminianos cuando el fracaso llega a sus vidas sienten que su mundo se les viene abajo. Arremeten contra todo porque sienten que se mereces tener todo el éxito del mundo. No es justo para un Géminis haberse esforzado tanto para nada. Son de los que siempre se salen con la suya, y es por eso por lo que cuando eso no sucede, se molestan y se angustian demasiado. Géminis, no te tortures tanto, no olvides que siempre te sales con la tuya, así que, si no es ahora, será mañana.

CÁNCER

Para los Cáncer el fracaso no es sorpresa, porque siempre están preparados para lo peor. No les gusta hacerse ilusiones con las cosas y por eso no son de los signos más optimistas que digamos. Están acostumbrados a que las cosas no salgan como esperaban, y por eso el fracaso para ellos no es algo demasiado duro. Los cancerianos simplemente se imaginan el peor escenario posible, ya que de esa forma, si las cosas salen bien, se lleven una alegría de las buenas.

LEO

Leo detesta sentirse fracasado porque no está acostumbrado, aunque desgraciadamente la vida no sea de color de rosa y a todos nos llegue en algún momento. Este signo sufre demasiado con el fracaso porque odia que otros tengan el éxito que creen que ellos se merecen. Los celos sacan lo peor de Leo, pero también lo mejor, porque gracias a ellos no se permiten rendirse y vuelven con más fuerza que nunca a por todas.

VIRGO

Virgo es un signo peleador y consistente, que cuando el fracaso llega a su vida no se da por vencido fácilmente. Este signo se pone de inmediato a analizar todo lo que ha salido mal para no volver a cometer el mismo error en un futuro. Usa el fracaso como una experiencia de aprendizaje. Sabe perfectamente que a pesar de que le encante tener todo bajo control, hay cosas que son imposibles de controlar. Virgo, para vos el fracaso es solo una lección.

LIBRA

Para los de Libra el fracaso no es nada traumático porque saben que han hecho las cosas lo mejor que has podido y están orgullosos de sí mismos, y eso, es lo más importante. Saben que pronto tendrán la oportunidad de darlo todo de sí, y por eso no se rayan demasiado. Es verdad que les gustaría que las cosas fuesen de otra forma, pero tampoco se van a machacar por ello. Siempre han sido muy inteligentes, y lo vas a seguir siendo.

ESCORPIO

Escorpio siempre apuesta por llegar a lo más alto, y si eso falla, lo llevan bastante mal. Cuando el fracaso llega a su vida, se pone a pensar en todas las veces anteriores que falló y lo abruman los pensamientos y los remordimientos. Los escorpianos no pueden vivir en el pasado, necesitan avanzar y aceptar que las cosas pasan por algo. Son inteligentes y saben perfectamente que, si no es ahora, pronto encontrarán la manera de hacer aquello que siempre has querido hacer.

SAGITARIO

Sagitario, sos una persona bastante aventurera y eso a veces te hace arriesgarlo todo sin tener miedo a las consecuencias. Tus actos a veces te llevan al fracaso y la verdad es que, a pesar de ser una persona súper positiva, cuando las cosas no salen como pensabas, entrás en un bucle interminable de culpa. Te encierras en vos mismo hasta que empezás a ver otra vez la luz y salís a luchar como nunca antes lo habías hecho para tener lo que siempre has querido.

CAPRICORNIO

Los Capricornio son personas extremadamente lógicas y prácticas. Es por eso que cuando el fracaso llega a sus vidas, no pierden ni un solo segundo de su valioso tiempo y vuelven a trabajar duro de inmediato. A este signo no le gusta perder el tiempo quejándose de lo que podría haber pasado. Se centran en el presente y miran hacia el futuro que quieren para darlo todo y conseguirlo lo antes posible. Capri, vos nunca te diste por vencido, ni lo vas a hacer nunca.

.

ACUARIO

Acuario es dueño de un alma libre, siempre hace lo que le da la gana, incluso cuando el fracaso llega a su vida, no le da demasiada importancia. Se dice a sí mismo que todo está bien, que, si ahora no es su momento, lo será dentro de muy poco. Les gusta reflexionar sobre lo que pasa a su alrededor para no perder el tiempo, y así no volver a tropezar con la misma piedra. Son muy inteligentes y saben perfectamente que siempre consiguen lo que quieres.

PISCIS

Piscis, cuando el fracaso llega a tu vida, no dudás en reunirte con las personas que más querés, aquellas que te dan paz y tranquilidad en los momentos más oscuros. A este signo le encanta despotricar de todo lo que ha pasado y desahogarse sin remordimientos. Necesitan rodearse de la gente que quieren porque necesitan afecto físico. Los abrazos y las caricias son los que lo calman y le devuelven la energía que necesitan para seguir luchando.

