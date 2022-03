Aunque lo cierto es que cuando queremos algo, de alguna manera, todos acudimos a nuestro lado manipulador. Esto quiere decir que, en mayor o menor medida, todos tenemos algo de manipuladores. Por lo que nunca está de más saber cuáles son los signos más manipuladores, según el Horóscopo Negro.

Pero para estar más alertas, es un dato interesante saber quiénes, de aquellos que nos rodean, pertenecen al signo zodiacal más manipulador.

Ranking: los signos más manipuladores del Zodiaco

Géminis: Este signo de aire se lleva todos los números a la hora de manipular al resto. No es casualidad que se caracterice por ser intelectual, curioso y muy activo. Además, a las personas nacidas bajo este signo les encantan los juegos de palabras y actividades complejas. A pesar de ser amables y generosos, son muy inteligentes a la hora de convencerte de algo. La ocurrencia de Géminis para lograr que el otro haga lo que él quiere, pocos la tienen.

Aries: Al ser un signo de fuego, Aries se caracteriza principalmente por su gran energía y entusiasmo. A las personas de este signo no les gusta perder el tiempo, por lo que, ante un problema, instantáneamente lo resuelven mediante la acción. Su rápida acción es lo que pone a estas personas primeras a la hora de tomar una decisión. Aries termina decidiendo por el otro, sin que él se dé cuenta. Cuando el otro recién toma conciencia de ello, ya está haciendo lo que Aries quiso.

Piscis: El último signo del Zodiaco no se queda atrás a la hora de manipular al de al lado. Si bien es un signo sensible ante el sufrimiento del otro, también logra que los demás empaticen con él. Su manipulación se esconde bajo el: “yo no dudaría en hacer cualquier cosa por vos”. Bajo su personalidad inocente e inofensiva, Piscis siempre logra que los demás hagan lo que él quiere.

Cáncer: Sin dudas, este signo de agua es uno de los más desafiantes de todo el zodiaco. Las personas de Cáncer no son muy fáciles de descifrar. Pueden tener desde una personalidad muy mandada, como hasta incluso ser muy tímidos. Las personas nacidas bajo este signo son muy sentimentales y emocionales, por lo que, buscan conseguir lo que quieren a través del chantaje emocional. Al ser tan dramáticos y exagerados, son muchos los que prefieren darles lo que quieren con tal de no seguir escuchando sus quejas.

Capricornio: Muchos hablan de que se trata del mejor signo del zodiaco. Quizás, quienes lo dicen sean justamente personas pertenecientes a este signo. Pero lo cierto es que es un signo que se destaca del resto, ya que es uno de los signos más constantes y sólidos. Su exigencia por querer hacer todo bien, logra que los demás también quieran hacerlo. Capricornio es un signo que no anda con vueltas. Tiene muy claros sus objetivos y sabe perfectamente qué hacer para conseguirlos.