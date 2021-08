Este lunes 23 de agosto comienza la temporada de Virgo, lo que se traduce en una nueva etapa de crecimiento, de apertura espiritual y de recambio de energías. Sin lugar a dudas, la semana que viene será muy movilizadora, por lo que estas predicciones y consejos astrales serán muy útiles y beneficiosos para reordenar nuestra agenda.

Los signos del Zodíaco manifiestan distintos rasgos de nuestra personalidad, patrones de conducta según el contexto en el que nos encontremos, o incluso de qué manera nos vinculamos con los demás.

Es importante saber qué deparan los astros semana a semana para anticiparse a los sucesos y tener una idea de cómo reaccionaremos o deberíamos pensar a fin de procesar un desafío o un momento particular.

ARIES

Los de Aries son personas muy activas físicamente, por ese motivo, esta semana se sentirán algo pasivos, con sensación de rutina o casi aburrimiento. Busquen hacer algo que los saque de lo monótono y los sitúe en poder valorar las buenas cosas de la vida. En el amor se encontrarán con la misma sensación, presten atención. Tómense su tiempo para pensar hacia dónde quieren ir respecto a las relaciones de pareja.

Habría nuevas oportunidades de llegar a ascender en el trabajo o a cambiarlo. No olviden balancear la potencia de las emociones. Sentirán que reciben comparaciones con otras personas en el ámbito laboral que no les gustarán. Procuren no hacer caso y también tratar de elevarse un poco más y ver con mejores ojos a todos.

.

TAURO

Es probable que pensamientos del pasado vengan a ustedes y les cambie el humor. Sensaciones encontradas pero la posibilidad de no hacer caso. A veces nosotros mismos nos generamos la negatividad. Busquen la alegría de vivir dentro suyo.

Verán venir nuevas posibilidades de trabajo que en muchos casos serán de altísima ayuda. Las esperanzas no deben perderse, cuando llegan las cosas que esperamos se refuerza el espíritu. En el amor traten de evitar producir reproches o reclamos innecesarios, pero procuren no dejar inconclusos los diálogos con sus parejas.

Los signos se enfrentarán a difíciles situaciones en la última semana de agosto.

GÉMINIS

Geminianos, esta será una semana fresca, con agilidad mental y resoluciones positivas. Se sentirán valientes, y en el plano afectivo, con mucho incentivo y concordancia. Esto deberán traspasarlo al ámbito laboral: la pugna por las posiciones en el trabajo es inútil. Alterarse por competir es poner en riesgo nuestros nervios y perderse de un día normal y apacible.

Descubren talentos en ustedes que no sabían que estaban dentro suyo. Arte, creatividad que plasmarán en alguna actividad que les haga sentir bien a ustedes mismos. Comprensión y compañía por parte de familiares, amigos o parejas. Felicidad.

CÁNCER

Tiempos para prestar atención a las decisiones que fueron tomadas quizás sin pensar y que no ayudan. Pregunten sin temor a ser tomadas mal sus inquietudes.

Desde este lunes probablemente aguardarán con entusiasmo la llegada de llamados esperados en el plano afectivo. El amor puede estar tocando la puerta para aquellos que están solos.

Apunten a revisar sus tareas pendientes, a poner en orden sus papeles. Aprovechen la semana de descanso aquellos que no trabajen para conectarse con cosas bellas y realizar actividades placenteras. Movimiento interno, reacciones nuevas.

LEO

Dejen que los tiempos se acomoden. No se dejen llevaresta semana por la rutina. Los días anteriores han tomado el liderazgo y se han sentido empoderados en muchos aspectos. Profundizar en esa sensación. Permítanse leoninos poder contar sus debilidades o disgustos, sus frustraciones o cosas que quisieron vivir y no pudieron. Expresar, sana.

Gente de Leo: la semana a veces es complicada en el mundo del trabajo. Estar de acuerdo siempre es complicado, pero dialogar para acordar es posible.

VIRGO

Esta es su época para brillar. A veces somos nosotros mismos los que hacemos boicot a nuestros proyectos, pero probarse no es fracasar, hay que tratar de incluso aceptar cuando algo no nos sale como esperábamos o quisimos. La vida es un constante aprendizaje. Sientan paz.

Virginianos: las finanzas estarían en franca mejoría, trayéndoles una nueva oleada de posibilidades. Todo llega, siempre. El amor también puede implicar cambios que de positivos darán alegría.

LIBRA

Librianos, procuren poner un freno a la sensibilidad extrema característica de este signo y aporten mayor racionalidad. Aprovechen la temporada de Virgo y las nuevas energías que acarrea. Las emociones a veces nos hacen malas jugadas, por lo que es muy importante saberse bien y saberse manejar.

Sentirán que son espectaculares algunas propuestas de negocios o trabajos. Presten mucha atención a lo que escuchan y lean bien lo escrito. No todo lo que brilla es oro. El amor como para consultar y compartir las dudas. Sientan apoyo.

Entrando a la temporada de Virgo, conocé que le deparan los astros a los signos en la última semana de agosto.

ESCORPIO

Escorpianos habrían atisbos de posibilidad en el plano afectivo. De todos modos, pies de tierra, analicen el fondo de las cosas. Actitudes por parte de otros que pueden confundir, los aduladores no siempre son muy confiables.

Presten atención escorpianos a situaciones que puedan dispararse en el ámbito laboral. Paciencia y tranquilidad para afrontar lo que para ustedes será alguna injusticia. Hay que poner más entusiasmo en el plano afectivo, demostrar más lo que se siente.

SAGITARIO

Sagitarianos: las oportunidades de esta semana estarán centradas en las entrevistas laborales. Apunten a mayor seguridad y simpatía. Conversen con los suyos, compartan, no hagan de la reserva su método de vida.

Hay personas que los quieren bien. Ser buen amigo es vital en la vida. Estos días demuestran esa condición bella sagitarianos. Serán días novedosos con llamados que les harán pasar buenos momentos. Eviten hacer gastos extremos, evalúen antes y decidan lo que más necesitan.

.

CAPRICORNIO

Cabritas, lo que sientan pónganlo en palabras. Es importante transmitir las cosas que quienes queremos nos van despertando. El amor es a diario. Las actividades se desarrollarán con buen ritmo, entrevistas, reuniones o acuerdos con buena aspectación.

Agilidad y nuevas soluciones llegando. Se disipan y concluyen asuntos de papeles que les darán alivio. El amor con alguna sensación de rutina que podría empeorar los vínculos. Procuren y apelen ser creativos y tengan ocurrencias que refresquen el amor.

ACUARIO

Semana bastante buena para trámites, pedidos, requerimientos o respuestas que se esperan en el ámbito de las actividades. Aguateros, por más que estén muy ocupados, procuren atender los requerimientos de sus parejas o de sus familias.

Presten atención al gran cansancio que tienen. Las responsabilidades tienen su peso en todos nosotros, pero procuren respetar sus momentos de descanso. Inspiración y seducción en el plano afectivo. Planeen algo que les guste hacer.

PISCIS

Se refrescan ideas que se habían descartado. Renacen proyectos con mayor madurez y expectativas concretas. Hay algunas posibilidades en el amor, con posibilidades de cambiar a favor. Ilusiones, añoranzas y sueños que se comparten.

En sus mentes muchos proyectos o perspectivas que desean hacer. Procuren focalizar por lo menos una sola cosa y apunten a tratar de lograrla. Hace bien poder decir lo que se siente aún sintiendo un poco de resquemor. Sensación de estar bien acompañados.