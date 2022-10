En el horóscopo, los signos del zodiaco poseen personalidades únicas, que los diferencian de los demás. Algunos son más alegres, otros más serios, también los hay tristes e incluso amargados, pero en esta oportunidad presentamos el ranking de los signos más llorones.

Los 4 signos más llorones del Horóscopo

Los 4 signos más llorones.

Piscis

Sin duda Piscis es el signo más llorón del zodiaco. Las personas nacidas bajo este signo son empáticas y se encuentran muy conectadas con sus emociones, siendo las más sensibles y hacen gala de ello en todo momento.

Ellos se sienten todo mil veces más que los otros, se dejan llevar por lo que sienten y no es de extrañar que terminen llorando varias veces al día.

A veces pueden parecer fragiles pero realmente tienen una gran inteligencia emocional y pueden detectar facilmente lo que sucede en su interior.

Cáncer

Y como era de esperarse, Cáncer no podia faltar en el ranking de los signos más llorones. Los nacidos bajo este signo zodiacal se toman todo muy en serio y pueden llegar a pesar que todos están en su contra, pero a pesar de su sensibilidad, son personas de carácter fuerte.

Su sensibilidad hace que las personas los adoren y logran caerle bien hasta al más amargo. No obstante, si se sienten atacados pueden defenderse sin problemas y dejar las emociones de lado.

Libra

Los Libra son especialmente sensibles ante las crueldades o injusticias, tanto aquellas que se cometen contra ellos mismos como las que se cometen en contra de otras personas. Ellos tienen un nivel de empátia muy alto, por eso logran sentir lo que los demás viven.

Son seres que tratan siempre de mediar y de mantener una actitud neutral, terminando por escoger un bando y pasando a mostrar a los demás sus verdaderas emociones; y esto implica que también muestren sus lágrimas. No es raro verlos envueltos en conflictos y en llanto.

Virgo

Las personas nacidas bajo este signo tienen una gran sensibilidad. Sus emociones siempre están presentes pero son buenas a la hora de ocultarlas.

Sin embargo, llega un momento en el que no soportan más y no pueden reprimir sus lágrimas. Además, aunque no todas las personas llegan a conocer este lado sensible de este signo del zodiaco, una vez que se ganan su confianza, podrán verlos llorar con cierta frecuencia.