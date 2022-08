Hay personas que simplemente no se pueden quedar calladas, todo los que ellos hacen conlleva hacer ruido o llamar la atención con algún tipo de sonido. Este grupo de personas que pertenecen a estos signos del zodiaco son las que más ruidos molestos hacen. Descubrí cuales son los signos que conforman este grupo y por qué son tan ruidosos.

Sagitario

Sin duda este es el signo más ruidoso del zodiaco. Las pesonas de sagitario adoran escuchar música mientras se bañan pero eso no es todo ya que si no cantan a los gritos no será un buen baño. Es muy común verlos silbar mientras caminan por la calle o hacen alguna tarea, este es su metodo de concentración más efectivo.

Además, al despertar, suelen mover cosas, hacer ruido con la cama o tener pensamientos en voz alta. Si alguna vez dormiste con un Sagitario, seguro sabes de lo que estamos hablando.

Tauro

Las personas nacidas bajo este signo son esas que no pueden trabajar en silencio, cada cinco minutos tienen que estar haciendo comentarios, charlando con sus compañeros o pensando en voz alta.

Si van a trabajar en la computadora, necesitan música y si trabajan en un taller, o al aire libre, estas personas tienden a usar radios o parlantes. No toleran el silencio. Si buscas un compañero de estudio o trabajo, Tauro no es el indicado ya que solo traerá distracción.

Libra

Las personas de Libra son conocidos como los musicalizadores del grupo. Incluso en un día de campo o una salida a la playa, Libra siempre estará buscando poner "su música".

No osbtante, si no tienen una herramienta externa para poenr música, cantarán ellos la canción que les plazca y le pondran música al momento. Muchas veces es dficil hacerles entender que hay momentos de silencio y otros en los que de fondo una buena música viene bien.

Leo

A las personas de Leo les encanta llamar la atención de los demás, es por eso que constantemente están haciendo ruido. Esto lo hacen de manera inconsciente por lo tanto a veces puede pasarse de la raya y bnecesitan que alguien se los advierta.

Acuario

Los acuarianos no de sestacan tanto por ser los más ruidosos pero hay veces en las que les sale el “quilombero” de adentro y no hay persona que los pueda callar. Gritos de felicidad, de emoción o de alegría es un poco de lo que se puede escuchar que salga de su boca.