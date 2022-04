La Luna Nueva en Aries abre el mes de abril esta noche, una coincidencia de las más maravillosas que pueden existir y con un poderoso significado escondido. Se trata de un momento ideal para los grandes comienzos, las nuevas oportunidades y los retos que pueden marcar un antes y un después en la vida de cada uno.

Esta Luna Nueva invita a empoderarse al máximo, a sentir la energía que emana el fuego de Aries, valiente, intenso, y muy decidido. El fenómeno astronómico del cielo de esta noche será el encendedor de esa energía especial y ayudará a plantar cara a los miedos y a solucionar los problemas con confianza.

Descubrí cómo influirá la Luna Nueva en Aries a tu signo del zodiaco de acuerdo con las predicciones del Horóscopo Negro.

ARIES

El ambiente está cargado de energía muy positiva para los arianos, y sus cuerpos lo sienten. La Luna Nueva trae comienzos muy ambiciosos y buenos para los nativos de este signo. Es su regalo de cumpleaños, porque se merecen una buena racha de buenos momentos, ya es hora. Aprovechen para plantar esa semilla (o las ochocientas semillas que tienes en mente) y luchen lo mejor que puedan para que ese proyecto que tienen en mente salga adelante. No esperen a que esas semillas den frutos de manera muy rápida, y tengan cuidado con esos nervios por culpa de la impaciencia. El esfuerzo que depositen hoy, será recompensado dentro de poco tiempo, ya lo verán…

TAURO

¿Cómo les puede influir a los de Tauro la Luna Nueva en Aries? Obviamente, de muy buenas maneras. ¿Por qué? Porque lo dicta el cielo, las estrellas y porque en realidad es algo que se merecen desde hace mucho tiempo. La energía de esta Luna les va a invitar a que profundices mucho más en tu interior. Están descubriendo una parte mística dentro de ustedes que desconocían, y les está gustando. Ahora es un buen momento para que profundicen en el mundo de las charlas emotivas, para que tengan la oportunidad de compartir todo lo que están aprendiendo últimamente. Presten mucha atención a sus sueños…

GÉMINIS

La energía de esta Luna Nueva los invitará a tener una charla muy importante con alguien muy especial. No pueden seguir guardándose las preocupaciones: la familia y los amigos también están para lo malo, Géminis. Es el momento perfecto para cerrar esa herida, para dar portazo a esa etapa de vida y para empezar algo nuevo. Si tienen un proyecto en mente, lo tienen que priorizar a partir de ahora y dejar de lado el uso excesivo de las redes sociales. Para tener resultados óptimos, tienen que elaborar un buen plan de trabajo o una buena rutina. Tienen la inteligencia para hacer eso y mucho más…

CÁNCER

Están ready para dejar huella. Están listos para callar muchas bocas y para dejar claro quién manda. Están más que listos para valorarse como se merecen y para ponerse a prueba. Esta Luna Nueva en Aries quiere ser testigo de tu renacer, Cáncer, y de tu nuevo comienzo. Aprovechen su energía para tomar impulso y entrar en ese terreno que tanto miedo les daba en el pasado. Háganse oír, no se callen y sean el centro de atención en el mundo laboral. Tienen muchas ganas de mostrar todo lo que han aprendido, ahora es un buen momento para mostrar el talento que tienen. Más de uno se va a quedar de piedra…

LEO

Si te sienten ansiosos por las noches o nerviosos sin tener ni idea de por qué, no se preocupen, que no están como una jaula de grillos. Todo es obra y gracia de esta querida Luna Nueva en Aries, ella es la culpable de que sientan su interior más ardiente que nunca. Últimamente, en los sueños se cuela la idea de hacer un viaje MUY GRANDE, y solo pensar en lo que pueden llegar a gastar los cabrea mucho. Investiguen muy bien y elaboren una buena búsqueda, porque puede ser que tengan la oportunidad de darse ese capricho. ¿Por qué no? Esta Luna Nueva es perfecta para los grandes comienzos y las aventuras inolvidables…

VIRGO

Para que tengan un buen orden en su rutina habitual, tienen que tener un orden y una organización mental y ahora mismo no lo tienen. Y lo saben. Si quieren que la rutina cambie de manera positiva, tienen que organizar su mundo interior y lo tienen que hacer ya. Esta Luna Nueva les va a influir de manera muy positiva, dándoles ese toque extra de energía que tanta falta les hace. Las relaciones (financieras y personales) también van a experimentar un gran cambio. Pero ojo Virgo, tienes que actuar con inteligencia y calma, no te dejes llevar por la intensidad del momento, ya sabes, mente fría y mucha cabeza con todo lo que hagas.

LIBRA

Esta Luna te va a despertar un nuevo capricho: el volver a disfrutar de tu libertad. Es momento de tomar una gran decisión. Se acabó su tiempo de reflexión máxima, ya tuvieron suficientes pruebas, percepciones y tiempo para pensar. Tienen que actuar con la mayor valentía posible y estar muy seguros de lo que hacen. No pueden depender de la opinión de los demás. No pueden organizar su vida en base a lo que piense la gente cercana. Tu independencia tiene telarañas y lo sabes. Mira Libra, dejate de historias y hacé algo ya, porque intuís que estás perdiendo muchas oportunidades por el miedo a volar lejos y no podés seguir así.

ESCORPIO

Para tener éxito en los comienzos que tienen en mente, Escorpio tiene que pasar página con algunos asuntos y lo sabes. Llegó el momento que tanto estaban atrasando: decir adiós, para prestar toda la atención del mundo a las cosas buenas que están llegando a sus vidas. Tienen que darle un portazo a ese alguien o a esa situación que saben no fueron justos y gestionar mejor el carácter y la impulsividad. Esta Luna Nueva en Aries es perfecta para que vuelvan a organizar su mundo interior. Ojo, también es recomendable que adoptes una nueva rutina en relación a tu salud. Tu nuevo yo va a hacer mucho bien, ya lo verás…

SAGITARIO

¿Cómo le puede influir la energía de esta Luna Nueva en Aries a Sagitario? La respuesta es obvia: mejor que bien. Muy muy bien, ya es hora de que les pasen cosas buenas. La cosa está que arde, sobre todo en temas de amor y de pasión, así que no se adelanten y empiecen a rallarse con preocupaciones de compromiso y demás tonterías, porque ahora no es el momento. ¿De qué es momento? De disfrutar, Sagitario. Se merecen disfrutar del placer y de las cosas buenas de la vida. No tengan miedo de probar cosas nuevas, de ser quienes den el primer paso o de experimentar en nuevos ambientes. Son libres de hacer lo que les dé la gana, con responsabilidad siempre, pero con libertad…

CAPRICORNIO

Si creen que necesitan una charla profunda o algo parecido, busquen a alguien de confianza y déjense llevar. La energía de esta Luna Nueva en Aries y les va a dar impulso y les hará hacer cosas que normalmente no hacen. ¿Un ejemplo? Bueno, por un lado, van a querer hablar de algo importante con alguien a quien le tienen mucho aprecio. Sienten la necesidad de abrirse emocionalmente y eso es muy bueno. Es probable que no obtengan las respuestas que quieren escuchar, eso está claro, pero les ayudará a iniciar una nueva fase en sus vidas. También deberían buscar un momento para organizar sus asuntos más íntimos. Ya saben, no pueden pasar y esperar a que todo tenga solución por arte de magia.

ACUARIO

La energía de esta Luna Nueva en Aries les va afectar de manera muy positiva. Ahora es el momento perfecto para dejar que salga todo lo que tienen dentro del corazón. Expresá todo lo que sentís, Acuario, y hacelo como mejor te sientas. Sean más su signo que nunca, utilicen su creatividad para mostrar lo que les preocupa y para comunicarse mejor con las personas más importantes de sus vidas. Ponganse al día con su gente, sus amigos y sus asuntos, las conexiones ahora van a ser mucho más positivas.

PISCIS

La energía de la Luna Nueva en Aries es muy buena, llega una mini temporada de mucha energía y placer para todos. Es un buen momento para que Piscis se plantee un nuevo plan de ahorro en su vida. No puedes desperdiciar dinero, sentimientos y tiempo, son cosas muy valiosas. Tienen que establecer un orden mucho más equitativo y más justo. No dejen que la impulsividad les juegue una mala pasada, pueden invertir ese extra de energía que les va a dejar la Luna para lanzarse de lleno a un proyecto que puede aumentar tu creatividad. Si se sumergen en algo nuevo, sus niveles de felicidad y de confianza van a subir como la espuma.

Fuente: www.horoscoponegro.com