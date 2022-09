Hay personas nacidas bajo determinados signos a las que les cuesta más que a otras abrirse a un vínculo de pareja. Son más desconfiadas y no se entregan a sus relaciones tan fácilmente.

En este sentido, cuando logran entablar una relación y construir un vínculo de confianza, una infidelidad puede llegar a destruir todo lo que han construído con mucho esfuerzo.

Para ellos, la infidelidad es algo completamente irreversible, que no se perdona. No solo por el acto en sí mismo, sino por las consecuencias que traerá en la pareja a futuro. Saben muy bien que lo que se rompió no podrá volver a unirse y quedar de la misma manera. Ellos son:

Capricornio

Los capricornianos son personas muy estructuradas y prácticas, y cuando se ponen una meta en la cabeza nadie los para hasta concretarla. Son algo solitarios y no socializan demasiado.

Capri es un signo al que le cuesta mucho abrirse a tener relaciones de pareja. Esto deviene de su profunda desconfianza hacia la vida y hacia los demás. Es una persona muy hermética y le resulta muy difícil compartirse con un otro.

En ese sentido, cuando finalmente logra llegar al punto de abrirse a una persona y depositar su confianza, una infidelidad lo puede llegar a devolver al punto cero del proceso. Es muy poco probable que Capricornio pueda volver a confiar luego de haber hecho semejante esfuerzo para conseguirlo.

Piscis

Los piscianos viven en su propio mundo de fantasías y les cuesta mucho caer en la “realidad”. Cuando conocen a alguien suelen idealizarlo de tal manera que no dan lugar a conocer a la persona realmente como es.

Si están en un vínculo de pareja y los engañan, la idea del amor idílico con el que sueña Piscis se derrumbará completamente y sentirá tal frustración que será casi imposible para ellos recomponer esa relación.

Las personas nacidas bajo el signo de Piscis sufren mucho por amor y cuando se sienten traicionados les cuesta ser prácticos y resolutivos: en su lugar, se hunden en su angustia. En el fondo, no le perdonan a la otra persona haber pasado por ese sufrimiento y es probable que rompan ese vínculo para siempre.

Tauro

Los taurinos son personas firmes, decididas y constantes en varios sentidos. Cuando se comprometen con algo lo harán hasta el final, con una persistencia a prueba de todo. Cuando se enojan, su ímpetu y fortaleza derriba murallas.

Son personas que necesitan mucha estabilidad y constancia, virtud que puede volverse en su contra cuando son incapaces de adaptarse a los sobresaltos de la vida. Estas características las trasladan a sus relaciones de pareja, porque su necesidad de seguridad y estabilidad puede llegar a demolerse con una infidelidad.

Cuando es engañado, Tauro, con toda la fuerza del animal que lo representa, patea el tablero y no le importa terminar largos años de relación: en el fondo, sabe que es algo irreversible por lo que no vale la pena luchar. En ese sentido, es muy práctico y resolverá lo que crea que es mejor para él, poniéndose como prioridad.