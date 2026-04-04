Cuidado en Semana Santa: los signos que podrían separarse si hacen una escapada en pareja
Movimientos astrales intensos podrían desatar discusiones, crisis y decisiones que cambien el rumbo de algunas relaciones.
Semana Santa suele ser un momento ideal para compartir, descansar y fortalecer vínculos. Sin embargo, no todas las energías acompañan de la misma manera a cada persona.
Según la astrología, hay personalidades que podrían atravesar días de mayor sensibilidad, discusiones o decisiones inesperadas, lo que podría impactar en sus relaciones amorosas.
Top 5 signos de signos que no deberían salir con su pareja en Semana Santa
Aries
Atraviesa un período de impulsividad marcada, lo que puede llevarlo a reaccionar de forma exagerada ante situaciones menores. Durante estos días, cualquier desacuerdo puede escalar rápidamente si no logra frenar sus emociones.
La necesidad de independencia podría chocar con los planes compartidos, generando tensiones innecesarias. Esto puede derivar en discusiones intensas que, en un contexto de descanso, resultan difíciles de manejar.
Cáncer
Estará especialmente sensible, lo que puede provocar interpretaciones erróneas o sentirse herido con facilidad ante comentarios o actitudes de su pareja.
Las emociones a flor de piel pueden generar momentos incómodos o silencios tensos. Si no logra expresar lo que siente de forma clara, el clima puede volverse más denso de lo esperado.
Géminis
Podría sentirse inquieto o poco conectado con el momento, lo que genera cierta distancia emocional en la dinámica de pareja durante la escapada.
Esta falta de conexión puede traducirse en actitudes contradictorias o en una comunicación poco clara. Esto podría confundir a la otra persona y generar discusiones inesperadas.
Escorpio
Tiende a intensificar todo lo que siente y en este período esa intensidad podría jugarle en contra dentro de la relación.
Los celos, las sospechas o pensamientos negativos pueden aparecer sin demasiada razón, generando conflictos que escalan rápidamente si no se controlan.
Acuario
Podría mostrarse distante o desconectado emocionalmente, priorizando su espacio personal incluso en momentos que requieren mayor cercanía.
Esta actitud puede ser interpretada como frialdad o desinterés, lo que genera incomodidad en la pareja y abre la puerta a discusiones o replanteos.
Consejos para estos signos
- Evitar decisiones importantes en momentos de enojo.
- Priorizar la comunicación clara y tranquila.
- Respetar los espacios personales.
- No sobredimensionar conflictos pequeños.
- Buscar actividades relajantes en conjunto.